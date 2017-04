7 mérkőzés, 7 fontos mérkőzés vár NB II-es labdarúgóinkraa hátralévő fordulókban, nehezen képzelhető el, hogy ezek bármelyike előtt vagy éppen alatt hátra lehetne dőlni.



Nyilván nagyon fontos lenne, hogy attól a bizonyos vonaltól minél feljebb helyezkedjünk el, és ennek érdekében lehet most egy újabb fontos lépést tenni vasárnap Cigándon.

Hétvégi ellenfelünk az előző fordulóban úgy utazott Szegedre, hogy mindenképpen 3 pontot kell begyűjteniük, egyébként szinte kilátástalan helyzetbe kerültek volna.

Végül teljesítették a kitűzött célt és ha nehezen is, de nyertek is a Tisza partján, és a siker bizonyára olyan értelemben is lökés lehet számukra, hogy megtört a jég, megszerezték első tavaszi győzelmüket.

Mindez jelenleg azt jelenti, hogy 7 fordulóval a bajnokság vége előtt 9 pont a hátrányuk a még bennmaradó helyen álló HR-Rent Kozármislennyel szemben.

Mi is éltünk át hasonlót (2014-ben), a 6-7 pont távolság a bennmaradó helyektől is jelentősnek tűnt akkor és ahogy fogytak a fordulók, úgy lett egyre inkább nehezebb és nem is sikerült ekkora hátrányt lefaragni.

A Cigánd is most valami hasonlót él meg, hiszen 9 pontos hátrányt ledolgozni 7 forduló alatt nem egyszerű feladat, úgy hogy közben nemcsak egy csapatot, hanem kettőt kellene megelőzniük, azaz két gárdának kellene rosszul szerepelnie, nekik pedig szinte hibátlanul.

A vendéglátókra most 4 napon belül két fontos mérkőzés vár – mindkettő Cigándon -, ahol vasárnap a Kozármislenyt, majd szerdán a Csákvárt fogadják és éppen ezt a 2 csapatot szeretnék megelőzni.

Nyilván ennek tükrében arra kell készülnünk, hogy a hazaiak rendkívül motiváltak lesznek és próbálnak kapaszkodni abba a bizonyos utolsó szalmaszálba.

Eközben együttesünk sem kirándulni megy az ország távoli pontjára (531 km-re Kozármislenytől), a sikeres szereplés érdekében már szombaton elutaznak Lantosék.

Csapatunk az elmúlt két fordulóban 4 pontot szerzett, amire már nagy szükségünk volt, miképp arra is, hogy sikerült megszerezni az első győzelmünket az új Kozármislenyi Stadionban.

Ráadásul nem is akármilyen győzelem volt, nagy érzelmeket mozgatott meg a találkozó szurkolókban, játékosokban egyaránt.

A korai hátrány után a 2. félidőben egy mindenre elszánt Kozármislenyt láthattunk, és a korábbi években sokszor megtapasztalt kozármislenyi szív diadalát, ez már egy olyan igazi kozármislenyi győzelem volt, amire nagyon vártunk és amire nagy szükségünk volt.

A győzelmünk és a jó széria okán most sokkal nagyobb önbizalommal utazhatunk Cigándra, ahol Szanyó Károlyt idézve a Cegléd elleni mérkőzésnél is nehezebb összecsapás vár ránk!

Egy olyan feladat következik, amit meg lehet és meg is tudnak oldani labdarúgóink!

Azon túl, hogy nagyon fontos 3 pontot lehet szerezni, az őszi vereségért is visszavághatunk, hiszen a Pécsett rendkívül fájó vereséget szenvedtünk a Cigándtól.

A cigándi összecsapásnak külön pikantériája, hogy apa-fia párharcra kerül sor, hiszen a HR-Rent Kozármisleny másodedzője Sándor Tamás ellenfélként küzd meg a Cigánd együttesét erősítő Sándor Tamással.

A találkozót Csonka Bence vezeti, segítői Medovarszki János és Horváth Róbert lesznek, tartalék játékvezetőként pedig Lovas László működik közre.

Forrás: kozarmisleny.hu