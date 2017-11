Ismét közönségcsalogató táncversenyt rendez december 3-án, vasárnap 12 órától a Pécsi Fordan Táncklub az Expo Centerben. A III. Megyer Autócentrum Fashion Dance Magyar Kupa, Minősítő Verseny és Csapatbajnokság a klub visszatérő rendezvénye, több, mint 10 éve rendezik évente két alkalommal.



hirdetés



A pécsieken kívül a megyéből érkeznek bólyi, szajki, szederkényi, és pécsváradi táncosok is. Az előzetes nevezések szerint 320 táncos fog versenyezni vasárnap 12.00 és 19 óra között az Expo Centerben.

A rendezők 11 órakor nyitják az Expot a közönség számára, akik a nap folyamán megismerkedhetnek több érdekes versenyformával. A Fordanos Csapatbajnokság visszatérő versenyforma a Fordanosoknál, immáron VIII. alkalommal rendezik meg. A lényege, hogy egy Fordanos csapatban szerepel egy 6 fős rock ’n’ roll, egy 6 fős fashion dance formáció, valamint egy fashion dance duó. Az edzők 6 ilyen csapatot hoztak létre. A küzdelmek un. KO rendszerben, egyenes kiesésben folynak a végső győzelemig. Várhatóan rendkívül izgalmas és a közönség számára nézhető lesz a csapatbajnokság.

Mindig népszerű versenykategória a Rock ’n’ Roll és Fashion Dance Táncosok Minősítő Versenye, itt általában a táncklubok 2-3. vonala szokott versenyezni. A 22 rock ’n’ roll formáció és páros és a 12 fashion dance csapat ezúttal sem a dobogós helyezésekért, hanem az arany, ezüst és bronz minősítésekért fog táncolni. A zsűri értékelése után minden résztvevő a minősítésének megfelelő éremmel és oklevéllel térhet haza, a táncműfajonkénti legjobb csapat pedig egy serleggel lesz gazdagabb.

A versenynap második felében kerül sor a Fashion Dance Magyar Kupára, amelyet duóknak, és csapatoknak egyaránt megrendeznek. Igazi csemege lesz a Free Style kategória, amelyben a műfaj legszínvonalasabb versenyszámait lehet majd látni.

A színvonalas versenyre több bemutató műsorszámmal is készültek a Fordanos rendezők. A nap elején tart bemutatót az ICONIC női rock ’n’ roll formáció, megismerkedhetnek pár percben egy még újnak számító fitnesz őrülettel, a World Jumping világával is. Lesz egy meglepetés produkció is, a „Dance for Ladies and Gentleman”. A + 30-asokból álló táncos csapat szeptemberben alakult Máté Melinda vezetésével.

A rendezők ezúttal is szeretnék „megdolgoztatni” a közönséget, hiszen ismét rendeznek szimpátiaszavazást. A nézők a belépőjegyükkel szavazhatnak az általuk vélt legszimpatikusabb csapatra, vagy párosra. A szavazás győztese egy gyönyörű serleggel és természetesen a verseny „Legszimpatikusabb Csapata” címmel lesz gazdagabb. A verseny alatt a szavazók között több mint 100 ezer Ft értékű ajándékot sorsolnak ki.