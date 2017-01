Üdvözölte Magyarországnak a külső schengeni határ védelmére tett erőfeszítéseit Rudy Salles, a francia nemzetgyűlés francia-magyar baráti tagozatának elnöke, aki delegációjával érkezett hivatalos látogatásra Budapestre. (Pécsi Napilap)

A francia politikus az MTI-nek csütörtökön adott interjújában kiemelte: a baráti tagozat elnökeként megerősíti, hogy a két ország kapcsolatai kiválóak. A kétoldalú gazdasági kapcsolatok is jelentősek, Franciaország fontos gazdasági partnere Magyarországnak - mutatott rá. Hozzátette: a magyar és a francia nép kapcsolata is kifejezetten jó, sok magyar jár dolgozni, nyaralni Franciaországba.

Rudy Salles hangsúlyozta: Magyarország jelentős külső schengeni határszakaszt véd, ami a hatalmas migránsáradat miatt komoly feladat. A migránsözön ma minden európainak problémát jelent, de fontos, hogy nem lehet összekeverni azokat, akik menekültek, akiket hazájukban üldöznek és azokat, akik más okból érkeznek Európába - vélekedett. Úgy látja, mindazonáltal Európának nem áll módjában ekkora tömeget befogadni.

Mint mondta, a jelenlegi helyzetben - miután a schengeni övezeten belül lebontották a belső határokat - meg kell erősíteni a külső határok védelmét. Magyarország a frontvonalban áll ebből a szempontból, és üdvözölni kell az általa tett erőfeszítéseket - emelte ki. Hozzáfűzte: nehéz Magyarországnak szembenéznie ezzel a migránsáradattal, de vannak még nehezebb helyzetben lévő országok, például Görögország, amely kevés eszközzel rendelkezik a határai megvédéséhez.

A francia politikus úgy vélte, éppen ezért eljött az ideje annak, hogy megoldják a közös európai határőrizetet, mert nem lehet magukra hagyni a védekezésben azokat az országokat, amelyek a schengeni zóna külső határain fekszenek.

Rudy Salles arról is beszélt, hogy Európa már két éve küzd a migránsok tömeges érkezésével, és a kormányoknak meg kell érteniük, hogy a jelenlegi helyzet nem tartható fenn. Ha nem tesznek semmit, a helyzet csak romlik, ami nem lenne jó senkinek - fogalmazott. Közölte: mielőbb változtatni kell a mostani állapotokon, Európának valóban foglalkoznia kell a problémával, amely jelenleg az egyik legnagyobb előtte álló kihívás.

A baráti tagozat elnöke egyúttal Nizza városának alpolgármestere is, így kitért a tavaly nyári nizzai terrortámadásra. Mint mondta, az embereket mélyen megrázták a történtek, maga is ott volt a helyszínen. Ugyanakkor hasonló bárhol megtörténhet, ezt bizonyítja a decemberi berlini támadás is - mutatott rá. Úgy látja, ezek az esetek bizonyítják, hogy az országoknak együtt kell működniük az iszlamista terror elleni harcban, és e tekintetben Európának még nagyon sok tennivalója van.

Rudy Salles azt mondta, a nizzaiak bátran viselkedtek, és az élet mára visszatért a normális kerékvágásba, ami meglátása szerint a lehető legjobb válasz, amelyet a terrorizmusra adhatnak. A támadás miatt ugyan a turizmus tavaly augusztusban tíz százalékkal visszaesett az előző évek hasonló időszakaihoz képest, de decemberre már helyreálltak a mutatók - közölte.

A francia politikus hangsúlyozta: totális háborút kell hirdetni a Közel-Keleten az Iszlám Állam terrorszervezet ellen, és ebben az Egyesült Államoknak, az Európai Uniónak és Oroszországnak közösen kell fellépnie. Még akkor is össze kell fogniuk a terrorszervezet ellen, ha ebben az együttműködésben a szíriai elnök is részt vesz - vélekedett Rudy Salles.