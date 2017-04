A Baranya megyei Palkonya ma már nem csak a szemet gyönyörködtető vidékről és a finom, helyi borokról ismert, hanem a lassan hagyománnyá váló Palkonyai Dűlőfutásról is. - Pécsi Napilap -



Az idei versenyre már eddig is több mint négyszáz induló jelentkezett, akik a Villányi borvidék gyönyörű dűlőin futva ismerkedhetnek meg a tájjal.

Harmadik alkalommal rendezik meg a Palkonyai Dűlőfutást április 29-én, amely egy lelkes futókból álló csapat kezdeményezéséből mára egy nagyszabású rendezvénnyé nőtte ki magát. A verseny a helyi, palkonyai borászok, valamint további számos támogató segítségével valósul meg évről évre.

A Palkonyai Dűlőfutás remek alkalmat kínál arra, hogy az érdeklődők megismerjék a népszerű villányi borok születésének helyszínét; a festői Palkonyát és a környező szőlődűlőket, a Szent Bertalan Kápolnát, a Weingarten dűlőt, a Vylyan birtok szőlőligeteit vagy a Kék túra egy-egy szakaszát. A futás mellett számos egyéb szórakoztató és gasztronómiai program, illetve nyitott pincék is várják mind a versenyzőket, szurkolókat, mind az érdeklődőket a falu szívében.

Az előző évekhez képest már eddig is rekordszámú, több mint 450 versenyző regisztrált, akik több kategóriában, 9,9 km-es és 19 km-es távokon mérik majd össze tudásukat. A pályát mindemellett a jelentős szintemelkedés is nehezíti. Mivel a terep nem egyszerű, a vállalkozó szelleműek sétálva is megtehetik a távot, elmerülve a környező szőlődűlők szépségében. Nevezésre még a helyszínen is van lehetőség, minden résztvevő technikai pólót, oklevelet és egy esztétikus, különleges minőségű befutóérmet kap. A szervezők a legkisebbekre is gondoltak, amíg a felnőttek a varázslatos palkonyai tájat futva járják be, a gyerekeket az Élményzóna ügyességpróbáló kötélparkja várja.

A Palkonyai Dűlőfutás évről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvend szakmai körökben; a futást, sportot szeretőknek kihagyhatatlan esemény! Kedvcsinálóként itt a tavalyi verseny összefoglaló videója.

Bővebb információ az esemény honlapján (dulofutas.hu) és Facebook oldalán.