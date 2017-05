Gettó József szobrászművész munkáiból nyílt kiállítás a Zsolnay Negyedben található re:public galériában, ahol még május 7-ig lehet megtekinteni a munkáit. Kíváncsiak voltunk ki is van a művész mögött így egy interjú során betekintést nyerhettünk a művész mögötti emberbe. - Pécsi Napilap -



Gettó Józseffel, szobrásszal és a kiállított alkotások készítőjével készítettünk interjút, amelyben megismerhetjük magát a művészt, eredményeit és azt az útat, amelyet az április 19-én megnyílt önálló kiállításáig járt be.

Először is mesélj kicsit magadról. Miért pont ezt a "pályát" választottad és, hogy kerültél interakcióban a művészettel? Ha jól tudom a családod is nagy építészeti múltra tekint vissza.

- Pécsen születtem 1993- ban. Nagyapám és édesapám építész, az édesanyám gitárművész. Az ő otthoni beszélgetéseik és a művész barátokból álló társaság miatt az érdeklődésem elég hamar a művészetek felé fordult. Persze ebben apukám személye kulcsfontosságú, aki az alkotás öröméről és a művész szabad akaratáról mesélt nekem. Ez annyira tetszett, hogy egyértelmű volt számomra, hogy merre induljak el.

Fotó: Ujvári Gábor

Hol végezted a tanulmányaidat, és már akkor a szobrászat érdekelt vagy pedig egy másik vonalon kezdtél el mozogni? Illetve van mestered, aki segítette az utadat a kezdetekben?

- 2008 -ban a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskolában kezdtem a tanulmányaimat grafika szakon. Harmadéves koromban kezdett el igazán érdekelni a szobrászat, már korábban is gyakran jártam be a szobrász műterembe, kezdetben a barátaim miatt, aztán lassan elkezdett foglalkoztatni az is, amit csinálnak. A grafika szak iránt időközben elfogyott a lelkesedésem, és csak arra tudtam gondolni, hogy milyen jó lenne flexet és láncfűrészt ragadni, és kimenni a napsütésre faragni ahelyett, hogy egész nap egy számítógép előtt üljek. Ennek az ábrándnak a beteljesítésében Nyári Zsolt (DLA), későbbi gimnáziumi mesterem játszotta a legnagyobb szerepet. Ő ismertette meg velem a mesterséget, és az ő tanításai miatt tudtam bepótolni a hároméves lemaradást és felkészülni az egyetemi felvételire.

Kiállítás a Zsolnay Negyedben (Kommunikáció- és média Tanszék, re:public galéria)

2012-ben nyertem felvételt a Pécsi Tudományegyetem Művészeti karának szobrászművész szakára, ahol Prof. Gaál Tamás műtermében kezdem dolgozni. A páratlan infrastruktúrának és a mestereknek köszönhetően az évek alatt megtanultam a különböző technikák használatát a bronzöntéstől a fafaragásig. Eddigi egyetemi éveim alatt, amikor csak lehetőségem adódott, próbáltam megmutatni, mi is foglalkoztat éppen. 2015-ben Periszkóp című munkámmal nyertem a sziget fesztivál, Art Of Freedom installációs ötletpályázatán. Itt nagy segítséget kaptam apukámtól, aki megtanította, hogyan kell egy ilyen nagyobb volumenű pályázatot végigcsinálni és aztán megvalósítani. Ezzel párhuzamosan neveztem a 2015-ös Országos Tudományos Diákköri Konferenciára a Térvonalzó című szobrommal, amelyért második díjat kaptam. Ezek a kezdeti sikerek nagy lendületet adtak, és talán ez lehetett az oka annak, hogy 2016-ban össze tudtam rakni egy olyan portfoliót az addigi munkáimból, amivel megnyertem az Amadeus alapítvány alkotói ösztöndíját.

Van olyan akár magyar, akár globális viszonylatban vett művész, alkotó, aki téged inspirál(t)?

- Engem elsősorban a közvetlen közegem inspirál. Azon művészemberek munkássága, akiket személyesen is ismerek, el tudok beszélgetni velük az aktuális dolgokról egy sör mellett a Kikötőben, és tanulni tudok tőlük valamit. Rajtuk kívül jelenleg én is, úgy, mint társaim nagy része, Anish Capoor lázban égek. Nagyon izgalmasnak tartom azt a kifinomult és nagyvonalú absztrakt gondolkodást, amit ő képvisel.

Térvonalzó (Spaceruler)

És hogyan jött az önálló kiállítés ötlete és miért pont a re:public galéria szolgál a kiállításod helyszínéül?

-Az egyéni kiállítás ötlete már korábban megfogalmazódott bennem, mert szerettem volna megmutatni, hova jutottam el öt év alatt. Kevés az olyan hely, ahol egy fiatal művész egyedül tud bemutatkozni, de azt tudtam, hogy a Re:public galéria ilyen, ezért megkerestem Doboviczki Attilát, a galéria vezetőjét, hogy szeretném itt kiállítani a munkáimat. Ő mellém állt és segített megvalósítani. Az időpont sem volt véletlen, azért akartam, hogy a megnyitó április 19-én legyen, mert Pécs és ezen belül a Zsolnay negyed adott otthont a 2017-es OTDK művészet és művészettudományi szekciójának. Ilyenkor az ország minden képzőhelyéről érkeznek művész hallgatók és mesterek. Ezt a helyzetet akartam kihasználni, hogy minél több szakmabeli ember is ott lehessen. Ez úgy érzem jól sikerült. A megnyitó elején a testvéremmel, Getto Ferenccel egy általa feldolgozott számot énekeltünk el. Anyukám révén a zenébe is belekóstolhattunk az évek során a testvéreimmel, és szerettem volna ezt is megmutatni. A kiállítást a nagynéném, Getto Katalin esztéta nyitotta meg. Úgy érzem, jó döntés volt, hogy őt kértem fel erre a feladatra. Korábban nem sokat meséltem neki a szobrokról, csak a számomra fontos dolgokat, ennek ellenére beszédében olyasmiket fogalmazott meg, amelyek után bennem is körvonalazódott, hogy mit képviselek igazán.

Az én végtelen oszlopom

Az én végtelen oszlopom

Napfröccs

