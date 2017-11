Frissítve Márton Gábor nyilatkozatával!



Köszönhetően egyrészt annak, hogy nagyon jól kezdtük a mérkőzést. Rögtön az elején volt egy ígéretes szabadrúgása Nagy Józsefnek, s bár ekkor még nem került a labda a kapuba, nem sokkal később megszereztük a vezetést – Kónya Dávid mattolta Filipánovicsot. Pár perccel később Bata növelte kettőre az előnyünket, s bár a szünetig nem esett több gól, Lékó kiállítása azt sugallta, hogy a második félidőben lövünk még néhányat.

Így is történt. Alighogy elkezdődött a második negyvenöt perc, Mojzer máris betalált. A vendégeken ekkor már látszott, hogy fáradnak, s nem mellesleg hitehagyottakká, kedvetlenekké is váltak – nem csodálkoztunk rajta, hiszen óriási volt a különbség a két csapat között. A folytatásban aztán nagyon jól szórakoztak szurkolóink, hiszen szinte minden bejött nekünk. Wittrédi Dávid gyönyörűen csavart a hosszúba, feliratkozott a góllövők közé Füredi, Horváth Péter és Fellai is, s végül hétnél álltunk meg. Tökéletes meccs volt ez számunkra!

NB III Közép-csoport, 13. forduló

Pécs, PMFC Stadion, 1300 néző. Vezette: Jakab.

PMFC–Szekszárd 7-0 (2-0)

Gólszerzők: Kónya D. (15.), Bata (19.), Mojzer (48.), Wittrédi (66.), Füredi (75.), Horváth P. (78.), Fellai (88.).

Kiállítva: Lékó (45.).

PMFC: Sólyom – Kónya K., Erdős, Fellai, Szabó R. – Nagy J., Horváth A. (Füredi, 68.) – Kónya D., Koller, Bata K. (Horváth P., 65.) – Mojzer (Wittrédi, 59.). Vezetőedző: Márton Gábor.

Szekszárdi UFC: Filipánovics – Rácz, Márton, Arena,Dallos – Turi T., Kvanduk – Bata Cs. (Hegedűs, 64.), Lékó, Kozics (Budai, 64.) – Fejes (Preininger, 80.).

Fénykép: Kurdi József

Forrás: pmfc.hu