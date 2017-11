Országossá bővül a Vigyél Haza Alapítvány ingyenes mikrochip-leolvasó hálózata, amelyet 2015-ben indított el a szervezet a kutyabarát vendéglátóhelyek és az önkéntes állatorvosok közreműködésével.



Az elmúlt évben a rendszer segítségével több mint 240 elkóborolt kutya kerülhetett haza gazdájához. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) és a Telenor támogatásának köszönhetően rövidesen csaknem 100 helyszín várja országszerte a gazdátlan állatok megtalálóit - közölte az alapítvány az MTI-vel.

Mint írják, a hétköznapi járókelőknek kulcsszerepe van az elkóborolt kutyák hazajuttatásában, de a chippel ellátott állatok gyors állatorvosi azonosítása nehézséget jelenthet, főként az esti órákban. Ebben segítenek azok a kutyabarát helyeken elhelyezett, ingyenesen elérhető eszközök, amelyekkel könnyedén leolvashatók az állat mikrochipjének adatai, és a programban résztvevő önkéntes állatorvosok táblagépen, azonnal képesek azonosítani a kutyákat az erre szolgáló adatbázisban, így azonnal fel tudják venni a kapcsolatot az állatok gazdáival.

A mikrochip-leolvasó hálózat Budapesten már három éve sikeresen működik: a résztvevő 35 kutyabarát vendéglátóhely, önkormányzat és három önkéntes állatorvos, valamint a jó szándékú állatbarátok segítségével.

Az alapítvány felhívására az elmúlt hónapokban több új állatbarát helyszín, önkéntes állatorvos, állatgyógyszertár és klinika jelezte csatlakozási szándékát az országossá bővülő kezdeményezéshez, így hamarosan csaknem száz helyen, például Pécsen és Szegeden is segítséget kérhetnek a megtalálók a figyelemfelkeltő matricával megjelölt éttermekben, szállodákban és kávézókban az utcán talált ebek beazonosításához és hazajuttatásához.

Az állatorvosok folyamatos mobilinternet-elérését a kezdetektől a Telenor biztosítja, de a vállalat ezúttal újabb nyolc darab, mobilnet-kapcsolattal ellátott táblagéppel járul hozzá önkéntesek munkájához. Annak érdekében, hogy a rendszer a közeljövőben tovább bővülhessen, a Nébih 55 chipleolvasó készüléket biztosít az alapítványnak.

A programhoz csatlakozó új helyszínek listája hamarosan elérhető lesz a Vigyél Haza kutyakereső online alkalmazásában is. A felületen a kutyatulajdonosok regisztrálhatják elveszett állataikat, és értesítést küldhetnek a környéken tartózkodó felhasználóknak, hogy segítsék a keresését, valamint a talált kutyák bejelentésére is lehetőség van. A több mint harmincezer felhasználó által letöltött applikációban már több ezer kutyát regisztráltak, de a felületen az örökbe fogadható állatok, kutyabarát szálláshelyek, éttermek és kutyafuttatók között is lehet böngészni.