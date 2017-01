Bulvár

Gyülekeznek a Hollywood-i sztárok Budapesten, Jamie Dornan is megérkezett!

Az új Robin Hood-film forgatása miatt Jamie Foxx Budapesten tartózkodik - sőt, le is lett fotózva, amint stúdióba tart, de most újabb színészt köszönthetünk fővárosunkban. Jamie Dornan is megérkezett hozzánk, ő a filmben Skarlát Willt fogja alakítani. - BudapestiNapilap -

Mindez egy ausztrál komikus, Tim Minchin Instagramra feltöltött képéről derült ki: a Budapesten készült közös mosolygós szelfin Jamie Dornan felhőtlenül mosolyog kapucnijában. Tim Minchin (@timminchin) által közzétett fénykép, 2017. Jan 20., 08:00 PST A színész ugyan nem rendelkezik saját Instagrammal, és valószínűleg nem fog annyira sűrűn feltűnni Budapesten, mint mondjuk Harrison Ford. A 2018 márciusában mozikba kerülő film munkálatai hivatalosan január 23-án kezdődtek meg. Forrás: Velvet