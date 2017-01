Haditechnikai parkot alakítanak ki csaknem háromszázmillió forintos beruházással Pécsett, a mintegy félmilliárd forintból felépült, 2015 novemberében átadott tüskésréti szabadidőközpont szomszédságában - közölte Csizi Péter, a baranyai megyeszékhely fideszes országgyűlési képviselője az MTI-vel.

illusztráció

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretéből, 286 millió forintos támogatással megvalósuló projektről azt mondta: kiállítóteret és előadótermet magában foglaló fogadóépület és bemutatócsarnok is épül. Külső kiállítótér és akadálypálya is várja majd a látogatókat az új létesítményben, ahol a vendégek kipróbálhatják a többi között tank és lokátor működését is - tette hozzá.

Mint ismertette, a területen a tervek szerint repülőgépek, tankok, harcászati járművek révén mutatják be a Magyar Honvédség 1950 és 1990 közötti szárazföldi, légi és légvédelmi technikáját.

A politikus az MTI kérdésére közölte: a munkálatok az év második felében indulnak, a parkot a tervek szerint 2017 végén vagy a jövő év elején adják át.

"Pécs kiemelt célja, hogy a várost és az általa nyújtott turisztikai látványosságokat minél több ember ismerje meg, s ez által a megyeszékhely idegenforgalmi bevételei is növekedhetnek" - hangsúlyozta Csizi Péter.

A terület szomszédságában található tüskésréti Central Wakeboard szabadidőparkot a Pécsi Víz Szolgáltató Kft. beruházásaként egy korábbi zagyterületen, európai uniós pályázati forrásból, a pécsi hőerőmű támogatásával alakították ki. A létesítmény egy 1200 méteres, rekortán borítású, éjjel megvilágított futópályát, egy 575 méteres drótköteles vízisípályát, strandröplabda- és strandfocipályát, játszótereket, valamint egy öltözködési, tisztálkodási lehetőséget biztosító kiszolgálóépületet foglal magában.