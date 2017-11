Kiállítással egybekötött megemlékezést tartanak szerdán a Civil Közösségek Házában, amelyen a Vers- és Prózamondó Pedagógusok Műhelyének tagjai mondják el kedvenc verseiket.



Nevelők Háza Egyesület és a Vers- és Prózamondó Pedagógusok Műhelye „Vidám emlékezés 30 évre” címmel, vendégvárással egybekötött műsoros estet tart a Civil Közösségek Háza Méhes Károly-termében, november 15-én, 17 órakor, melyen az idén 30 éves jubileumát ünneplő Műhely tagjai mondják el legkedvesebb verseiket.

A műsort kiállítás is kíséri, amelyen a kezdetektől fogva Sólyom Katalin vezette Vers- és Prózamondó Pedagógusok Műhelyének 30 éves fennállása alatt készült fotók, műsorplakátok és a jelenlegi alkotók portréi kerülnek bemutatásra.

Vers és Prózamondó Pedagógusok Műhelye

A Nevelők Háza Egyesület egyik kiemelkedő, öntevékeny művészeti alkotó csoportja a Sólyom Katalin Jászai-díjas színművésznő vezette, immáron harmincadik éve működő Vers- és Prózamondó Pedagógusok Műhelye, amely 1987-ben alakult néhány irodalomszerető tanár és óvónő részvételével. Eredeti céljuk a szép magyar beszéd és az irodalom ápolása és gyakorlása volt, csupán saját kedvtelésre.

Hamarosan igény támadt arra, hogy munkájukat közönséggel is megismertessék. Évenként egy-két irodalmi est programját állították össze, főként azzal a céllal, hogy a kortárs magyar irodalom jelentős alakjait bemutassák. Elsősorban pécsi-baranyai kötődésű költők és írók műveiből készültek irodalmi összeállítások, mint Pákolitz István, Galambosi László, Makay Ida, Mihalik Zsolt, Bertók László, Méhes Károly, Fischer Mária, Petrőczy Éva, Lázár Ervin, Meliorisz Béla, Parti Nagy Lajos. Az előadások után a szerzőket is meghívták baráti beszélgetésre. Másodsorban a magyar irodalom nagyjainak jeles évfordulóira hívták fel a figyelmet, mint József Attila, Radnóti Miklós, Örkény István, Weöres Sándor, Csorba győző, vagy éppen Arany János.

Készültek egyéb pódiumműsorok is, tematikus vagy alkalmi aktualitású összeállítások, mint a Góbéságok (vidám népköltészet) Kapun kívül (határon túli magyar költészet) A bor dícsérete, Könyvek könyve, Püspökség – 1000, Versben élő Pécs.

A válogatás a tagok személyiségének megfelelően saját érzelmi beállítottságuk és a versekhez való kötődésük szerint történt és történik ma is. Ez az irodalomkedvelő tagokból álló közösség havonta találkozik, és készül az újabb és újabb előadásokra, amelyeket a Civil Közösségek Házában, egyéb pécsi helyszíneken, sőt, a megye kisebb településein is bemutatnak.

A tagok, egyúttal a műsorokban részvevők névsora: Bükkösdi Valéria, Barna-Mendli Erzsébet, Bán Teréz, Gergő Kata, dr. Hernádi László Mihály, dr. Klaudy Péter, Nagy Katalin, dr. Sebők Ildikó, Simon Benjámin, Solymosi Franciska, Szabó Lászlóné, varga Adrienn valamint Sólyom Katalin a műhely vezetője.

PNL