Tavaly merész vállalkozásnak tűnt Karácsony és Szilveszter között téli könnyűzenei fesztivált szervezni Pécsett, de az 1. Winterfest beváltotta a hozzá fűzött reményeket, így idén hatnaposra bővült húsz fellépővel.

Egy esztendeje közel telt házzal ment a Lauber Dezső Sportcsarnokban az év végére szervezett 1. Winterfest, így a szervezők, Trubics Zorán és Havasi Tamás úgy döntött, még nagyobb fába vágják a fejszéjüket, és már december 22-én várják a nívós magyar könnyűzene szerelmeseit. A programok gazdagsága a garancia arra, hogy mindenki megtalálja a kedvenc stílusát és valóban a kikapcsolódásról szól majd az év vége.



- Úgy tűnik remek dátumot találtunk erre a fesztiválra, amely az ország legnagyobb téli zenei fesztiváljává vált - büszkélkedett Trubics Zorán. - Ez az időszak a kikapcsolódásról, ellazulásról szól, ráadásul ilyenkor sokan jönnek pihenni Pécsre, akiknek remek esti szórakozást kínál egy ilyen rendezvény. A tavalyi sikeren felbuzdulva idén már több esetben minket kerestek a zenekarok, beférnek-e a programba. Volt ugyan bennünk egy kis félsz, hogy a legnépszerűbb pécsi zenekarok, mint például a Punnany Massif hiánya nem jelenti-e az érdeklődés visszaesését, de az előzetes jegyigénylések alapján nincs okunk aggódni. A Punnany sajnos más jellegű szerződése miatt nem lép fel az idén, ezt mi is sajnáljuk. Kifejezetten a pécsiek igényei alapján egyébként beálítottunk egy rocknapot is, a kicsit keményebb, de dallamos zene szól majd.



Ezek után nincs más, mint részletesen végignézni a programot!



December 22-én a Piramis indítja a Winterfestet Révész Sándorral a színpadon.





December 26-án a Halott Pénz lép fel.



December 27-én jön az említett rocknap az Ismerős Arcokkal, az Anna and the Barbies-zal, a Hooligans-szal és zárásként a Rudán Joe Band-del.





December 28-a a '90-es és 2000-es évek retródiszkóját eleveníti fel Mr. Presidenttel, a Groove Cavarege-dzsel, a Happy Ganggal, DJ Dominique-kal és Bárány Attilával.



December 29-e az egyetemistáké, jön a Margaret Island, a Mongooz and the Magnet, s Junkie Jack Flash, az Ivan and the Parazol, éjfél után a dj-pult mögé áll Bárány Attila, Droplex és a 18 éves pécsi tehetség, Regán Lili.





A sort december 30-án a már megszokott Neoton-buli zárja, aminek a végén Dj Bogár István adja a talpalávalót.

A koncertek helyszíne a Lauber Dezső sportcsarnok, kezdés 18.00, jegyeket elővételben az ismert pécsi jegyirodákban, illetve a tixa.hu weboldalon lehet vásárolni