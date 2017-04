Egyre nagyobb teret nyer az a felismerés, hogy a kultúra a gazdasági növekedés katalizátora - jelentette ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) kulturális kapcsolatokért és fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára Pécsett.



Fotó: mno.hu

Krucsainé Herter Anikó, a Pécsett csütörtökön megrendezendő Európa Kulturális Fővárosa (EKF) 2023 pályázati szeminárium szerdai előestéjén a hét magyar és öt brit város küldötteinek részvételével zajló esemény nyitórendezvényén azt mondta: több korábban EKF-címet viselt város beszámolója bizonyítja, hogy a program hozzájárult a település és környezetének gazdasági fejlődéséhez és a polgárok jólétéhez.

A pécsi ókeresztény műemlékegyüttest összefogó Cella Septichora Látogatóközpontben rendezett eseményen kiemelte: a nagyobb nemzetközi ismertség és lefedettség révén a turizmus erősödését és a települések jobb megítélését is eredményezheti egy sikeres EKF-év, majd arra biztatta a városokat, hogy merjenek belevágni a vállalkozásba. Eddig is nagyszámú magyar város - köztük Debrecen, Gödöllő, Győr, Székesfehérvár, Szombathely és Tokaj - fejezte ki érdeklődését a pályázat iránt - emlékeztetett, felidézve, hogy a hivatalos felhívás február 20-án jelent meg, a pályázatokat pedig december 20-ig lehet benyújtani.

A 2023-as EKF-címre való pályázással kapcsolatos nemzeti hatósági feladatokat is ellátó Emmi kulturális kapcsolatokért és fejlesztésekért felelős helyettes államtitkárságának november 17-ig kell jelezniük jelentkezési szándékukat a pályázó városoknak - tette hozzá. Krucsainé Herter Anikó elmondta, hogy a kulturális kormányzat segíti a városokat a pályázati folyamatban, március 6-án például információs napot rendeztek a városok tájékoztatására. A tárca által egymillió forinttal támogatott szemináriumról közölte: az lehetőséget teremt a felmerülő kérdések megvitatására, a szakemberekkel való közvetlen kapcsolatépítésre, illetve az egykori, a jelenlegi és a jövőben EKF-címet viselő városok közti tapasztalatcserére.

Páva Zsolt (Fidesz-KDNP), az EKF-címet 2010-ben viselt baranyai megyeszékhely polgármestere köszöntőjében felidézte a program megvalósulásáig tartó időszakot, kitért a felkészülési időszak problémáira, illetve beszámolt a program hosszú távú pozitív hozadékairól és fogadtatásáról is. A városvezető egyúttal a jó felkészülés fontosságát is hangsúlyozta. Az MTI-nek megküldött írásos összefoglaló szerint a csütörtöki angol nyelvű szeminárium előadásait olyan tapasztalt, európai szakemberek tartják, akik maguk is aktívan részt vesznek, vagy korábban részt vettek valamelyik EKF-program irányításában, szervezésében.

Az esemény fő előadója a brit Steve Green, aki az elmúlt években az EKF-címről döntő nemzetközi zsűri elnöke volt. A csütörtöki program egy bevezető plenáris szakaszból, majd három párhuzamos szekcióból áll, amelyek az EU-s határozatban és a pályázati kiírásban megfogalmazott hat kritérium - a hosszú távú stratégia, az európai dimenzió, a kulturális és művészeti tartalom, a megvalósításhoz szükséges kapacitás, a társadalmi beágyazottság és a projektmenedzsment - köré épülnek.