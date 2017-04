Április 20-án érkezik a mozikba Török Ferenc (Moszkva tér, Szezon) legújabb filmje, a II. Világháború utáni zűrzavaros közegben játszódó 1945. Április 20-án 8 órakor fogja vetíteni Török Ferenc új filmjét az Apolló mozi. - Pécsi Napilap -



Török Ferenc már az első nagyjátékfilmjével, a Moszkva térrel (2001) hangos sikereket ért el mind a közönség, mind a kritikusok körében. Üdítően friss munka volt, ami egyből felhelyezte őt a magyar filmes térképre. 45 éves korára sokadik munkáját készítette el, egy elég kényes témát feszegető háború utáni filmdrámát. Talán a rendező eddigi legérettebb, legletisztultabb alkotása lett az 1945.

Török Ferenc, a rendező

A háború után vagyunk, az oroszok már az országban. Forró nyári délután. Egy semmiben elterülő településen a helyi kiskirály, a falu jegyzője (Rudolf Péter) és az egész falu nagyban készül fia (Tasnádi Bence) esküvőjére. A készülődést két vonattal érkező idegen zavarja meg. A falu lakossága a hír hallatán nyugtalanná válik, gondolataik egyre kevésbé forognak az esküvő körül. Később megtudjuk, hogy két zsidó férfi érkezik a településre, de látogatásuk okára csak a film végén derül fény.

A két zsidó megérkezik

Szántó T. Gábor (az ő elbeszélése alapján készült a film) és Török Ferenc a magyar történelem egy kevésbé feldolgozott, ám annál inkább fontosabb témájához nyúlt vissza. A háború utáni állapotok: ügyeskedéseken és ököljogon alapuló törvényhozás, az elhurcolt zsidóság hátrahagyott anyagi javainak (jogtalan) felosztása, és az esetleges visszatérésükkor keletkező kényes helyzet komplex problémakörét vázolja a film. Ragályi Elemér visszafogott, letisztult messzire nyúló képei, és a film kimért tempója szépen adagolják a feszültséget a fináléig.

A szereplőgárda rendkívül erős és szerteágazó, több generáció ismert színészei vonulnak fel a filmben. Rudolf Péter sokadjára bizonyítja, hogy filmvásznon is az egyik legjobb, Nagy Marcell "cameo" szerepe pedig külön ínyencség a filmkedvelőknek. Nem szükséges a Saul fiával való összevetése, valószínűleg nem fog a helyére lépni, feltehetőleg nem is célja, de ez a film is nagyon izgalmas feldolgozása a XX. századi magyar történelem egy fontos szeletének.

A film díjat nyert Miamiban és Berlinben is, magyarországi premierje a Titanicon volt, csütörtöktől kerül országos moziforgalmazásba.

Így holnaptól a pécsi Apolló moziban is megtekinthetik az érdeklődök, a magyar film rajongók és a történelem kedvelők is Török Ferenc 1945-ét, este 20:00 órakor a Perczel Miklós utca 22 szám alatti Apolló moziban.

Április 21-én, pénteken pedig lehetőség nyílik, hogy közönségtalálkozón vegyenek részt a film után érdeklődök Török Ferenccel, a film rendezőjével és Szántó T. Gáborral, akinek elbeszélése a film és a forgatókönyv alapjául és inspirálójául szolgált. Az Apolló mozi mindenkit szeretettel vár április 21-én este 8 órakor. A közönségtalálkozó ingyenes.

VapauszAttila/lockkerdee