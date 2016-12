A szokásos nagyágyúk mellett most pár meglepetés játékos is megmutathatja magát a 2017-es William Hill Darts Világbajnokság negyeddöntőjében, amely december 30-án fog zajlani a Sport1 csatornáján.

A 16. játéknapon olyan játékosok lépnek vagy már léptek színpadra mint például a 14-szeres világbajnok Phil Taylor, Michael van Gerwen, a különleges öltözékű és hajú Peter Wright, aki pár perccel ezelőtt jutott tovább a negyeddöntőbe ezzel kiejtve a 46 éves Ian White-ot, becenevén a Gyémántot.

A délután szekció meglepetése például Daryl Gurney, aki élete eddigi legjobb világbajnoki szereplését érte el azáltal, hogy a negyeddöntőbe verekedte magát a wales-i Mark Websterrel vívott csatája után, legyőzve a Pókot 4-3-ra. A másik idén számomra Darren Webster, aki már volt 2007-ben negyeddöntős, de most a 2014-es világbajnok, Micahel van Gerwennel kell szembenézni, hogy idén is a legjobb 8 közé juthasson. Mit ne mondjak kemény fába vágta fejszéjét.

Daryl Gurney

De talán a belga Kim Huybrechts sem akkor meglepetés hiszen szerepelt ő már a Premier Ligában is, valamint 2012-ben negyeddöntősként esett ki és talán idén megint oda juthat ha sikerül legyűrnie az öreg Taylor papát, akiben azért van még szufla. Aki eddig nem nézte annak ajánlanám, hogy most még nem késő bekapcsolódni hiszen most jönnek még csak az igazán nagy izgalmak, meccsek, dobások.

