A városvezető FIDESZ, az előrehozott csütörtöki rendkívüli közgyűlésen jó néhány napirendben próbálja orvosolni a súlyos költségvetési hiányt, az ellenzéki pártok a közgyűlés feloszlatását és Páva Zsolt lemondását követelik, az ÖPE konkrét intézkedéscsomagot nyújt be.



Kővári János és Vozár Pál, az Összefogás Pécsért Egyesület két önkormányzati képviselője szerdai sajtótájékoztatójukon bemutatták azt a 28 pontban összefoglalt intézkedéscsomagot, amit benyújtanak a csütörtöki közgyűlésen, és kiemelték, ezzel úgy tud pluszbevételekre szert tenni a város, hogy nem az átlagpécsieket adóztatják meg még jobban, és olyan kiadáscsökkentési felvetéseket tartalmaz, amelyek nem érintik az egyébként is nehéz helyzetben lévő ágazatokat.

Kővári János kiemelte, hogy ingatlanok esetén a multikat, bankokat a törvényben leírt legmagasabb adóval sújtanák – ez 1845 forint négyzetméterenként, szemben a FIDESZ 1800 forintos javaslatával – és üzleti jellegű adót vetnének ki a külföldi diákok albérleteire is. Felhívta a figyelmet arra, tarthatatlan, hogy vannak, akik több százmillió forint adóval tartoznak a városnak, ezeket be kell hajtani, mint ahogy az is megengedhetetlen, hogy az önkormányzati lakások bérlői mintegy kétmilliárd forinttal tartozzanak a közüzemi cégeknek, és a Tükebusz kintlevőségei is százmilliókra rúgnak.

Azt már Vozár Pál tette hozzá, elképesztő, hogy akadnak olyan járatok, amelyeken egy-két ember utazik, alaposan

át kell gondolni a helyi tömegközlekedést. Erre egyébként a város 11 pontján kihelyezett ötletládába érkező egyik levél hívta fel a figyelmüket, és Vozár Pál elmondta, a pécsieket láthatóan meglepte, hogy kíváncsi valaki a véleményükre, de sok konkrét és jó javaslatot kaptak, amiket be is építettek az említett 28 pontba.

Kővári János fontosnak tartotta, hogy működjön a városvezetés mellett egy tanácsadó testület, de ne politikai alapon, hanem az érintettekből – egyetem, gazdaság, egyházak, civilek képviselőiből – álljon fel. Ugyanilyen fontosságúnak ítélte, hogy az önkormányzat bizottságaiba kerüljenek vissza azok a szakértők, akik hozzáértéssel tudnak véleményt mondani az előterjesztésekről.

