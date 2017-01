Azonnal korrigált, de így is vesztett némi időt a magyar vitorlázó.

Fa Nándor továbbra is a nyolcadik helyen halad és közeledik a Horn-fokhoz magyar tervezésű és építésű hajójával, a Spirit of Hungaryvel a Vendée Globe földkerülő vitorlásversenyen. Lesz egy kis büntetés is valószínűleg.