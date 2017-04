Április 29-ig tekinthető meg Pécsett a Művészetek Házában az a fotókiállítás, amely Koszticsák Szilárd, az MTI fotóriporterének önkéntes munkásságát mutatja be. Több hónapot töltött el a Gyermekhematológiai és Őssejt-transzplantációs Osztályon és a Démétér Házban. - Pécsi Napilap -



Kőkemény világban élünk és ezt a steril box lakói is jól tudják, akik a Szent László Kórház Gyermekhematológiai és Őssejt-transzplantációs Osztályát megjárták hiszen csontvelő átültetésre volt szükségük. Az ezt követő hetek a legnehezebbek számukra, amikor a kórház közelében lévő Démétér Házba költöznek.

A Démétér Ház

Mi is az a box?

A box az egy olyan helyiség a kórház közelében található Démétér Házban, ahol a csontvelő transzplantáció beavatkozásán áteső gyerekek kerülnek. Erre azért van szükség mert a csontvelő átültetést követő hetekben a gyerekek immunhiányos időszakot élnek át, amelyet időt csak szigorú és steril feltételek között tölthetnek egy elkülönített és erre kialakított szobában, úgynevezett boxban. Aki a steril boxban él, azzal a látogatók is csak az ablakon keresztül beszélhetnek.

A steril box belsejében

Itt otthonos és kényelmes körülmények között élhetnek egy olyan környezetben, amely a lelki felépülésüket is elősegíti. Lehetőségük van az egymással történő interakciókra és a tanulásra is. A Démétér Ház azt is biztosítja, hogy a lábadozó gyerekek együtt lehessenek szüleikkel.

Együttlét / Fotó: Koszticsák Szilárd

Lehetőség nyílt ezen ház bővítésére, amely megvalósulása azonban anyagi támogatásra és jelentős összefogásra van szükség így nyílt meg az Ilyen a boksz című kiállítás is, amely kollaborációban a Művészetek Házával és Markó Éva pécsi táncos és táncoktatóval együtt a kiállítás után egy adománygyűjtő Táncestet szervezett, felajánlva az adományokat a Démétér Alapítvány javára.

A kiállítás április 29-ig tehát most szombatig tekinthető meg a Művészetek és Irodalom Házában. Nagy társadalmi összefogás szükséges ahhoz, hogy a Démétér Ház bővítése megvalósulhasson!

A boxban

Markó Éva, a Pitypang Tánciskola vezetője és a Flamenco Pécs Egyesület tagja, mint táncos személyes kötődése miatt is segített a Démétér Alapítványnak az adománygyűjtésben hiszen jómaga is csontvelő donor volt, hogy segíthessen a saját lányán.

Az eset 2014 májusában történt, amikor is kiderült, hogy Éva kisebbik lánya Liza nincsen jól. Voltak előzetes apró jelek rosszullétek formájában, de ezeken túlléptek Éváék. Májusban derült ki, hogy igazán nagy baj van és csontvelő mintát vettek a kislánytól majd egy hónapra rá még egy mintát és abból derült ki aztán, hogy Liza MDS-betegségben szenved.

Markó Éva

A mielodiszpláziás szindrómában egyforma sejtekből álló sejtvonal (klón) képződik a csontvelőben, majd azt teljesen kitölti. Ezek a kóros sejtek nem megfelelően növekednek és érnek, mely elégtelen vörösvértest-, fehérvérsejt- és vérlemezke-képződéshez vezet. A csontvelődonor keresése azonnal megkezdődött. Megnézték az adatbázisban és a testvéreket szokták ilyen esetben megnézni, de Éváéknál ők nem voltak megfelelők. Azonban kiderült, hogy Éva megfelel potenciális csontvelődonornak így nagyon örültek mert ritka eset az, hogy a szülő adhat csontvelőt.

A kiállítás egyik legerősebb képe

A bővítés megvalósításához támogatókat keresnek. Amennyiben bármilyen módon segíteni tudná törekvésüket, kérjük forduljon bizalommal Sedlák Gabriella szociális program koordinátorhoz! 06-70-621-7711

Számlaszámuk: 10102086-56951900-01000002 Budapest Bank

