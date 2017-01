Itt van immár a had – no, nem Laczfi nádor hada üget elő a Toldiból, hanem a nyalka, kolcsagos legények és cifra nyergű mének helyett a topligák frissiben vett labdarúgói sorakoznak táblázatunkban. Szokásunk szerint a Premier League eseményeivel kezdjük heti transzfertúránkat. (Pécsi Napilap)

Ugyan szép veretlenségi sorozatot fut a Manchester United, nem mondhatnánk, hogy maximálisan elégedettek lennének a szurkolók a csapattal, és José Mourinho menedzser is érzi, hogy van még hová fejlődni – meg transzferálni.

Az annak idején nagy reményekkel érkező francia középpályás, Morgan Schneiderlin máris távozott, sokakat meglepő módon az Everton képes volt 22.9 millió eurót fizetni érte. Ha minden a liverpooliak tervei szerint alakul, még 4.6 millió eurót kap érte az MU, amely egyébként a Southamptontól nem is olyan régen 35 millióért szerezte meg Schneiderlint. Maga Mourinho elárulta, hogy egyszerre örül és egyszerre szomorú, mert kedvelte ugyan a francia játékost, de az rendszeres játéklehetőséghez majd csak az Evertonban juthat.

Mourinho a cserekapus Sam Johnstone-t kölcsönadta az Aston Villának, és nyíltan árulja a „csodavétel” Memphis Depayt, akit leginkább az Olympique Lyon szeretne magáénak mondani, ám a franciák első, tizenötmillió euró körüli ajánlata nem nyert – angol források szerint még kétmillió, és egymás tenyerébe csapnak a felek. Ennek sem örülhetnek tiszta szívből a manchesteriek, mivel a holland szellőt 2015 nyarán kétszer ennyiért, harmincnégymillió euróért vették a PSV-től.

A Milan, az Everton, a Tottenham, a Nice és az AS Roma is lát Depayban fantáziát, de leginkább a franciák ragaszkodnak hozzá, a Lyon mestere, Bruno Génésio ezt nem is rejti véka alá – csak amíg az OL legjobban fizetett játékosa, Alexandre Lacazette évi 4.2 millió eurót keres, addig Depay a Manchestertől 5.4 millió eurót húz. Talán éppen itt tud a PSG „beledepaykodni” a Lyon terveibe, már csak a Ligue 1-beli miheztartás végett is.

A Sevilla képviselői is buzgólkodnak a manchesteri klubház körül, Marcus Rashfordot és Anthony Martialt vinnék, természetesen csak kölcsönbe. Utóbbi játékos ügynöke, Philippe Lamboley el is ismerte az andalúzok érdeklődését, egyben azt is, hogy védencével tanulmányozzák az ajánlatot, de egyáltalán nem zárkóznak el a vendégjáték elől.

Hogy, hogyan nem, a már harmincegy éves szélső mindenest, Ashley Youngot Kínából csábítják, őt a csinani Santung Luneng (apropó, észrevették már, hogy minden ottani csapat neve olyan, mint egy-egy Csonka Pici-sláger címe?); decemberben az Everton, West Bromwich, Swansea hármast emlegették vele és a januárral kapcsolatban.

Youngért tízmillió euró körüli összeg érkezhet az MU-kasszába.

Nem friss hír, hogy a Valencia csábítja Marcos Rojót, Chris Smallingot pedig a West Ham (ennek okára hamarosan fény derül). A mostanában borzasztóan agilis „kalapácsosok” egyébként a Martial, Rashford kettőst is kinézték maguknak, mint ahogyan Wayne Rooneyt is elérték a kínai kérők.

Sok pénz érkezik be tehát hamarosan a klubhoz, még ha messze nem is annyi, mint amennyit remélt, Mourinho pedig nem az az edző, aki sokáig üldögélne a transzferkereten.

Leghamarabb egy középső védő érkezéséről lehetett hallani, olvasni, a fő célpont a brit sajtó egybehangzó vélekedése szerint a svéd Victor Lindelöf, csak éppen a Benfica vele szeretné megkötni az év üzletét.

Azért is siet eladni, mert a nyártól lép életbe a huszonkét éves játékos harmincmillió eurós kivásárlási ára, és a portugálok ennél sokkal többet kérnek érte a télen – közben vadul tárgyalnak a védővel egy új kontraktus ügyében. A másik MU-kiszemelt sem sokkal olcsóbb.

A Southampton kockáztatott egy picit az óriási termetű Virgil van Dijkkel, ám a holland remekel Angliában is, és Párizstól Londonon (Chelsea) át Manchesterig sok helyen felfigyeltek erre.

Német források szerint a kivásárlási ára kétmillióval kevesebb, mint amennyit a Benfica kér most Lindelöfért, azaz negyvenhétmillió euró, eme összeg tíz százaléka egyébként Van Dijk előző csapatáé, a Celticé.

Olcsóbb lenne a laziós Stefan de Vrij, nem is kicsivel, ha nem vetette volna ki rá is a hálóját a Chelsea, de mint a La Gazzetta dello Sport megtudta, a hollandot csak a nyáron vinné a vörös mezes alakulat. Természetesen a Lazio vezetői örülnek leginkább a keresletnek, jó kedvükben első körben negyvenmillió eurót kértek; a másik római gigász, az AS Roma még ennél is többre taksálja a maga Kosztasz Manolaszát.

Két jobbhátvéd, Rick Karsdorp (Feyenoord) és Nélson Semedo (Benfica) is kiforgott a transzferpiac imamalmából a Uniteddel kapcsolatban, míg a balbekkeknél felmerült a juventusos, harmincöt esztendős Patrice Evra, a celtices Kieran Tierney és a tottenhames Danny Rose neve.

Antoine Griezmann és James Rodríguez nem kimondottan téli célpont, ami rájuk most fokozottan igaz, hiszen szó szerint pótolhatatlanok lennének a két madridi klubnál, akik ebből az átigazolási őrületből kimaradnak korábbi csibészségeik miatt.

Manchester vörös részében is előkerült Yannick Carrasco neve, akit olyan sok nagy klubbal hoznak hírbe, hogy Diego Simeone Atléticója talán nem is ragaszkodik a belga szélsőhöz; ám a fiatal uruguayi hátvéd, José Giménez eladása mellett is csak egy érvet tudnánk felsorolni: pénz.

Futott még (a sajtóban) az interes Ivan Perisic és a müncheni Thomas Müller, de a West Hammel szakítani akaró Dimitri Payet lenne a logikus megoldás: ha már távoznak a fiatalok, főleg, hogy talán éppen oda, ahonnan Payet jönne, össze lehetne kötni az ügyeket – csak éppen a viharos kedvű támadó a hozzá közel állók szerint legszívesebben Marseille-ben folytatná, még akkor is, ha a PSG és az Arsenal is csodás fizetéssel várja.

Felvetődött a sajtóban a Mou-kedvenc Nemanja Matics neve is, de őszintén szólva nem látjuk át, miért is engedné el őt a Chelsea (hacsak nem lépett a szerb is titokban a menedzserrel való kapcsolattartás Diego Costa-i útjára). Ha már középső középpályás, akkor inkább a monacói Tiemoué Bakayoko vagy a bergamói Franck Kessié, akiket húszmillió euró alatt meg lehet kapni, a B-listás Bastian Schweinsteiger ügye pedig még mindig függőben, eddig két kupameccsen összesen tizenhat percet játszott.

Percenként 400.000 eurós bruttó fizetésért – alighanem a kedves olvasó is ilyesmi díjazásról álmodozhat.

Antonio Valenciával ugyanakkor szerződést hosszabbított az MU, 2018-ig, és Marouane Fellaini is hasonló örömökben részesült (például a Milan nagy bánatára). Ezen a nyáron jelen állás szerint csak a nagy Zlatan és Michael Carrick kontraktusa jár le, 2018 nyarán pedig a Schweinsteiger, Daley Blind, Ashley Young, Sergio Romero, Antonio Valencia, Marouane Fellaini, Juan Mata, Ander Herrera, Jesse Lingard, Luke Shaw társaságé.

Ehhez persze lesz még pár szava Mourinhónak, de elsőként nagyon bölcsen David de Geával kezdi a hosszabbítási tárgyalásokat.

A portugál mester olyan most számunkra, mint amilyenek a kerttulajdonosok lesznek nemsokára: áll gondterhelten, kezében a „cirokmotorral”, térdig füstben, mint Kóbor János, de a takarítás közben lelki szemeivel a már virágba borult kertet látja.

Forrás: nso.hu