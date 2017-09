Szombaton a tamási kerékpárpálya avatóján vett részt a Team PistaBike, mely egyben az Utánpótlás Országos bajnoksággal is egybe volt kötve!



Az U9 korosztályba a fiúk és a lányok együtt indultak, ahol Szabó Rebeka a technikai hátrányát leküzdve nagyon értékes bronzérmet szerzett a csapatnak, míg Czirkos Barnabás, és Koroknai Balázs is tisztességesen helyt álltak országúti kerékpárral a pályagépek között. Schumann Máté életében másodszor ült pályakerékpáron, neki az ellenfelek mellet a bedugult orrával is meg kellett küzdenie, de így sem szégyenkezhet a 200 méteren elért 9. helyével!

Vasárnap folytatódott az AKESZ kupasorozat, ahol több pécsi versenyző is érdekelt az összetettben. Kövesdi Dorina másfél hete sérülést szerzett edzésen, de ennek ellenére is vállalta a futamot, és végül hatalmas bravúrral bronzérmet szerzett, Czirkos Barnabás aki életében először kb 1 hónapja ült országúti bringára, és pénteken váltott új gépre 15 másodperccel maradt le a dobogóról, nem úgy mint Dobogókőről ahová Maros Andrással az élen többen önkívületi állapotban érkeztek, kifejezve ezzel a pályán való tiszteletreméltó küzdelmüket! Gratulálok a felnőtteknek is, az elnyűhetetlen Kardos Tibi bá is tétován bolyongott kicsit a célba,míg Csősz Máté meglepő intenzitású Sprinttel lepett meg minket!

Forrás: Team PistaBike Pécs - FB