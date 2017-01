Beismerte az éjszaka elfogott üzbég Abdulgadir Masharipov, hogy ő követte el a vérengzést szilveszter éjjel az isztambuli Reina szórakozóhelyen - jelentette be Vasip Sahin, Isztambul tartomány kormányzója kedden a török nagyvárosban. - Pécsi Napilap -

Sahin elmondta: az előállított férfi ujjlenyomata megegyezik a támadás helyszínén talált mintákkal.

Masharipov 1983-ban Üzbegisztánban született, Afganisztánban kapott kiképzést, négy nyelven beszél, Törökországba illegálisan lépett be, feltételezhetően 2016 januárjában - mondta.

A tartományi kormányzó leszögezte, hogy a mészárlás mögött az Iszlám Állam (IÁ) terrorszervezet áll.

Hozzátette: a török rendőrség január 1. óta 152 rajtaütés során ötven embert vett őrizetbe a terrorcselekmény miatt. Isztambulon túl Konya, Hatay és Izmir tartományban voltak razziák. A hatóságokhoz az eltelt időszakban körülbelül 2200 lakossági bejelentés érkezett, miközben nagyjából 7200 órányi biztonsági kamerafelvételt vizsgáltak át.

Sahin arról is beszámolt, hogy Masharipov három nappal ezelőtt érkezett abba a külvárosi, Esenyurt körzetben található lakásba, ahol a rendőrség megtalálta őt. A rajtaütésben a tettes mellett egy iraki férfit és három nőt is elfogtak a hatóságok. A török sajtó korábbi híradásai szerint Masharipov lakótársa kirgiz volt, a nők pedig afrikai országokból jöttek. A rendőrök 197 ezer dollárt (mintegy 57 millió forint), valamint 2 drónt és 2 pisztolyt is találtak a lakásban.

A tartományi kormányzó közölte: az éjszakai rajtaütésben a rendőrök nem használták a fegyverüket, a lakásban tartózkodók nem próbálták használni fegyvereiket.

Sahin azt is elmondta, hogy a korábbi híresztelésekkel ellentétben az éjszaka folyamán Masharipov mellett nem volt ott 4 éves gyereke. Az üzbég férfinek egy 4 éves és egy 1 éves kisgyereke van, feleségét január 12-én állították elő a hatóságok.

Egy közelben lakó az ablakából videóra vette, hogy a rendőrök örömükben megölelik egymást a sikeres rajtaütés végén.

Masharipov az isztambuli Reina klubban szilveszterezők közül harminckilenc embert, köztük több külföldit megölt, hatvankilencet pedig megsebesített.