Jason Mraz bejelentette első budapesti koncertjét. Az énekes egy különleges hangulatú estét ígér. A koncertet március 14-én rendezik meg a Budapest Kongresszusi Központban. - Pécsi Napilap / Budapesti Napilap -

Jason Mraz San Diegóban, kávéházakban kezdte pályafutását. Dalai pozitív üzenetével, érzelmes, folk-pop hangzásával, vibráló élő fellépéseivel és emberbaráti erőfeszítéseivel világszerte mindenhol magával ragadja a közönséget. Közben számos helyről kapott gyémánt, multiplatina, illetve platina minősítést lemezeiért, valamint rekordokat döntött klasszikussá vált dalaival, mint az I'm Yours és az I Won't Give Up. 2 Grammy-díjat megnyert a hat jelöléséből, csakúgy, mint a rangos Hal David Dalszerzői-díjat, továbbá Teen Choice és a People Choice Awardsot, nem is beszélve arról, hogy telt házas színházi és aréna koncerteket adott szerte a világon, többek között olyan ikonikus helyszíneken is, mint a Hollywood Bowl, a Madison Square Garden és a londoni O2 Aréna.





Az elkötelezett szörfös, farmer-kertész, filmkészítő és fényképész Jason Mraz elsősorban világpolgár. Környezetvédelemi élharcos, és nagy támogatója az LMBT emberek egyenlőségének. Részt vett a ghánai Rabszolgák Felszabadításáért akcióban, és 90.000 ember előtt lépett fel Mianmarban, hogy az MTV Exittel közösen hívja fel a figyelmet az emberkereskedelem létezésére.





A budapesti koncert jegyei a hivatalos rajongói klub részére már elővételben kaphatók. A nagyközönség számára február 4-én, szombaton 10 órától lesznek elérhetőek a belépők itt.

Forrás: nlcafe.hu