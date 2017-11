A Pécsi Állatkert december 3-án jótékonysági játékgyűjtést rendez és ennek kapcsán tartott sajtótájékoztatót kedden Siptár Dávid, az állatkert ügyvezető igazgatója.



Az eseményen jelen volt még dr. Őri László Pécs alpolgármestere, valamint Herbert Gábor a Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület elnöke.

Az idei évben, hagyományteremtő módon a pécsi önkormányzat, a Pécsi Állatkert és a Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesülete advent első vasárnapjára hirdet jótékonysági adománygyűjtést. Az esemény keretein belül azok a pécsiek, akik ellátogatnak vasárnap az állatkertbe, és valamilyen ajándékot (plüssállatot, mesekönyvet vagy játékot hoznak), 500 forintért válthatnak belépőjegyet a zoo-ba. Ezek az ajándékok a Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesületéhez kerülnek majd, akik rászoruló nagycsaládokhoz juttatják el a meglepetéseket.

Siptár Dávid kiemelte, hogy ilyen akció még nem volt a Pécsi Állatkert történetében. A csomagok nélkülöző nagycsaládok karácsonyfája alá kerülnek – így olyan gyerekeknek is boldog, szeretetteljes lehet az ünnep, akiknek ez máskülönben nem adatik meg.

Dr. Őri László, Pécs alpolgármestere hangsúlyozta, hogy az adventi időszak kezdetén mindenki készül a szeretet ünnepére és mindenki igyekszik minél több időt tölteni a családjával.

- Ebben az időszakban arra is nagyobb figyelmet fordítunk, hogy próbáljunk segíteni a rászorulóknak, a nehéz helyzetben lévő gyermekeknek, családoknak, pécsieknek. Az idei év eseményével hagyományt teremtve, a Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesülettel egy hosszú együttműködés jöhet létre – mondta Őri László. - Ezúton is arra bíztatom az ide látogatókat és a pécsieket is, – folytatta – hogy éljenek ezzel a lehetőséggel és azokat a jó állapotú ajándékokat, legyen az könyv, plüss figura, vagy játék hozzák el ide az állatkertbe és ezzel ők is tudnak segíteni nagycsaládos pécsieken.

Emlékeztetett arra, hogy az önkormányzat és a Pécsi Állatkert Pécsi Állatkert korábban is tett gesztusokat a gyermeke, családok irányába. A Zoo például 2016 nyarán kötött együttműködést a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Baranya Megyei Kirendeltségével. Az együttműködést a két szervezet 2017. december 31-ig meghosszabbította, hogy a régióból még több olyan látogató ismerheti meg állatkertünket, akinek anyagi lehetőségei ezt nem tennék lehetővé.

- Jól látszik, hogy a közös társadalmi felelősségvállalás milyen sikeres, hiszen e programban is 900 gyereknek, fiatal felnőttnek, gondozónak, ellátónak, nevelőszülőnek és pedagógusnak nyílt meg a lehetőség a park meglátogatására térítésmentesen. Olyan embereknek, akik önerőből erre nem vagy csak nehezen lettek volna képesek – hangoztatta az alpolgármester.

Herbert Gábor, a Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesületének elnöke elmondta, ahhoz, hogy a gyermekeinkből szolidáris felnőttek legyenek, már gyermekkortól meg kell ismertetnünk őket az adományozás, jótékonyság jóleső érzésével.

Siptár Dávid, a Pécsi Állatkert ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a vasárnapi esemény csak csepp a tengerben, hiszen a nagycsaládos egyesület és a pécsi állatkert nem először kezd közös projektbe. Jövőre a nagycsaládos igazolvánnyal rendelkező pécsiek – folytatta – gyermekeik után kedvezményes kiegészítő jegyeket tudnak majd vásárolni. Hangsúlyozta, hogy egyébként az egész országban, Pécsett az egyik legkedvezményesebbek a jegyárak a nagycsaládosoknak.