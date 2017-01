A ComingSoon meghozta az első képeket az Open Road Films égisze alatt készülő LAbyrinth című krimi-dráma forgatásáról, amelyeken Johnny Deppet láthatjuk, amint esőben forgatja a szóban forgó alkotást. - Pécsi Napilap -

A filmben a Tupac Shakur és Notorius BIG ellen elkövetett gyilkosságok nyomozása áll. Depp egy kegyveszett Los Angelesi rendőrt fog alakítani, aki képtelen megoldani az ügyet. Az Oscar-díjas Forest Whitaker egy újságíró bőrébe bújik, aki összefog a nyomozóval, hogy együtt fedjék fel az igazságot, csakhogy a Los Angelesi rendőrséggel kell megküzdeniük…

Brad Furman rendezi a filmet abból a Black Listes forgatókönyvből, ami Randall Sullivan könyve alapján íródott Christian Contreras tollából.

Johnny Depp on set filming 'LAbyrinth' in the rain

