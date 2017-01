A Kövek a zsebben és a Piszkavas után újabb ír darabot láthat a közönség a Pécsi Harmadik Színházban.

Conor McPherson: A gát című műve a kaposvári Csiky Gergely Színház és a budapesti Nemzeti Színház közös előadásaként február 6-án érkezik Pécsre. A produkció, akárcsak a Harmadik Színház két díjat nyert Piszkavas előadása, a tavalyi évad legjobbjai közt, a POSZT versenyprogramjában is szerepelt.

Még csak negyvenes éveinek közepén jár, de műveit már a drámairodalom klasszikusai: Arthur Miller, Samuel Beckett, G. B. Shaw, Tennessee Williams és Thornton Wilder alkotásainak rangján emlegetik, azokéhoz hasonlítják. Conor McPherson 1971-ben született Dublinban, s 1997-ben írt, A gát című drámájával robbant be az irodalmi köztudatba. E művét mutatta be Bérczes László rendezésében a kaposvári Csiky Gergely Színház a budapesti Nemzeti Színházzal koprodukcióban, s ezzel vendégszerepelnek február 6-án este 7 órakor a Pécsi Harmadik Színházban is.

,,Kívül: aligtörténés, belül: mindentörténés. McPherson azt tudja, amit a hozzám közelálló legjelentősebb drámaírók, Csehov, Pinter, Fosse… tudnak: derűvel és fájdalommal pontosan fogalmaz az emberi kapcsolatokról, magányról, szeretetvágyról. A színpadon számomra a lényeg nem a cselekvés, hanem a történés. A cél nem a titok megfejtése, hanem annak felmutatása” – vallja a rendező, Bérczes László.

A történet egy világvégi ír kocsmában játszódik, ahol esténként három magányos férfi találkozgat és iszik: a harmincas éveiben járó kocsmatulajdonos, Brendan; a hatvanas autószerelő, Jack, és az ő garázsában dolgozó, negyedik ikszét taposó Jim. Ide toppan be a környékről elszármazott, immár fővárosi panziós, Finbar egy fiatal és csinos nővel, s kezdetét veszi a ,,sztorizás”. Rémtörténetek és tündérmesék követik egymást, furcsa és titokzatos históriák szövik a beszélgetés fonalát. ,,Nagy történeteikkel” imponálni akarnak a nőnek. De vajon sikerül-e? Vagy kiderül, hogy a valóság minden rémtörténetnél egyszerűbb, de kegyetlenebb, hétköznapibb, de gyilkosabb is?

Az előadást remek színészi alakítások teszik emlékezetessé. Szarvas József, Sarkadi Kiss János, Váncsa Gábor és Kalmár Tamás partnereként a hallgatag dublini hölgyet Mészáros Sára kelti életre, akit pécsi színházi évei alatt nagyon megszeretett az itteni közönség, hisz Rostand Roxánjától Csehov Másáján át Shakespeare Júliájáig megannyi nagyszerű szerepformálás fűződik a nevéhez.

Ez a vendégjáték a Pécsi Harmadik Színház és a kaposvári teátrum szorosabbá váló együttműködésének következő állomása, miután Bányavirág és Ibusár-megállóhely című előadásainkkal nemrég a somogyi megyeszékhelyen mutatkoztunk be nagy sikerrel.