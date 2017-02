Február 26. és március 5. között rendezik meg a Magyar Filmhetet, amelynek díjaiért a Magyar Filmakadémia tagjaitól legtöbb szavazatot kapott filmalkotások és alkotók összesen 23 kategóriában versenyeznek - közölték az MTI-vel a szervezők. - Pécsi Napilap -

Az elmúlt év legjobbnak ítélt filmjeit Budapesten új helyszínen, a Cinema City Aréna moziban fogják vetíteni. A Magyar Filmhétre 2016. január 1. és 2016. december 31. között moziban és televízióban bemutatott filmekkel lehetett nevezni. A regisztrált alkotásokból a Magyar Filmakadémia Egyesület tagjai titkos szavazással jelölték ki az öt-öt legjobb filmet, amelyeket öt kategóriában - nagyjátékfilm, kisjátékfim, tévéjátékfilm, animációs film, dokumentumfilm - fognak vetíteni.

A játékfilm kategóriában A martfűi rém, a Jutalomjáték, a Hurok, a Tiszta szívvel és a #Sohavégetnemérős versenyezhet. A tévéfilmeknél négy alkotás - A fekete bojtár, a Memo, a Szürke senkik és a Tranzitidő - jutott a legjobb alkotások közé. A dokumentumfilmek kategóriájában a Herminamező árnyai, a Kocsis - Intim megvilágításban, a Magyar korridor, a Nemzetidegenek és a Soul Exodus közül kerülhet ki a legjobbnak ítélt alkotás.

A kisjátékfilmek kategóriájában az Enyhén sós, a Fizetős nap, a Mindenki, a Semmi bogár és az Uchebnik szerepelhet, míg az animációs filmek közül a LOVE, Az Égigérő Fa - A Küszöb, Cigánymesék: Káló, a cigánylegény, Egy kupac kufli - Sose együnk gombát reggelire, valamint a Luther Márton élete: Úton az Úr felé jutott legjobb öt közé.

A legjobb rendezőnek járó Magyar Filmdíjért Edelényi János (Jutalomjáték), Gigor Attila (Kút), Madarász Isti (Hurok), Sopsits Árpád (A martfűi rém) és Till Attila (Tiszta szívvel) szállhat versenybe, míg az operatőr kategóriában Juhász Imre (Tiszta szívvel), Máthé Tibor (Jutalomjáték), Nagy András (Hurok), Ragályi Elemér (Gondolj rám) és Szabó Gábor (A martfűi rém) került a legjobbak közé.

A legjobb játékfilmes női főszereplőnek járó díjért Balsai Móni (Tiszta szívvel, A martfűi rém), Eszenyi Enikő (Gondolj rám), Kováts Adél (Halj már meg!) és Szamosi Zsófia (A martfűi rém), míg a férfiaknál Brian Cox (Jutalomjáték), Hajduk Károly (A martfűi rém), Jankovics Péter (Kút), Kern András (Gondolj rám) és Thuróczy Szabolcs (Tiszta szívvel) versenyezhet.

A filmdíjakra jelölt filmeken kívül a filmhéten öt dokumentumfilmet mutatnak be, az Asszonyok lázadása, a Pásztorének, a Négy évszak a magyar pusztán, a Csendes gyarmatosítók és A gondolkodás művészete című alkotásokat, valamint a közönség megnézhet egy válogatást is a filmarchívum restaurált, digitalizált alkotásaiból.

Idén első alkalommal az Art Mozi Egyesület is csatlakozott a Magyar Filmhéthez, így a budapesti rendezvénnyel egy időben tíz vidéki városban - Debrecenben, Kaposváron, Miskolcon, Nyíregyházán, Pécsett, Székesfehérváron, Szegeden, Szolnokon, Szombathelyen és Szentendrén - is vetítik a nevezett filmeket. Emellett országos közönségdíjat is odaítélnek az egyes városokban leadott közönségszavazatok alapján.

A Magyar Filmakadémia Egyesület a filmalap és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa támogatásával rendezi meg a Magyar Filmhetet. A magyar mozik 2016-ban tíz olyan egészestés alkotást mutattak be, amelyeket összesen 3,1 milliárd forinttal támogatott a filmalap. A NMHH Médiatanácsa tavaly 145 film elkészítéséhez nyújtott összesen 1,6 milliárd forint támogatást - olvasható a közleményben.