Dr. Csornay Boldizsár a Janus Pannonius Múzeum igazgatója nagy terveket dédelget, többek között egy „központi múzeumot” Pécsett, és sokkal aktívabb látogatóként szeretné viszontlátni a helyieket.



- Bámulatos fővárosi karriert futott be, országos múzeumok második embere volt. Mi vonzotta Pécsre?

- Nagyon izgalmas, minden tekintetben új kihívás volt számomra Pécs, amely egy gyönyörű város, ahol a múzeumügy óriási fejlődésen mehet keresztül a következő hónapokban, években. Ehhez szerencsére van egy nagyon határozott városvezetés, amely ezt teljes mellszélességgel támogatja, ráadásul a kulturális államtitkár, dr. Hoppál Péter is pécsi kötődésű, onnan is egyértelmű a segítség. A Janus Pannonius Múzeum egymagában 16 kiállítóhellyel rendelkezik a múzeumi paletta minden témájában, ezeket csak végigsétálni két napba telik, és akkor még a szakmai elmélyülés hiányzik. Magyarán nagyon gazdag és széles spektrumú a pécsi múzeumi kínálat, ráadásul itt van a konkurencia is.

- Miért, van Pécsett konkurencia?

- Bizonyos értelemben igen, hiszen a Pécsi Egyházmegye és a Zsolnay Örökségkezelő NKft. is rendelkezik kiállítóhelyekkel. Ez abból a szempontból konkurencia, hogy ha egy turista egy-két napot szán Pécsre, akkor egymással kell „megküzdenünk” az idejéért, viszont ha több időt tölt itt, akkor egymást tudjuk erősíteni, és nyilván az utóbbi a cél, ez mindannyiunk és a városvezetés érdeke is.

- Említette, hogy csak a Janus Pannonius Múzeum kiállítóhelyeit végigjárni két nap. Nem sok és fárasztó ez egy turistának?

- Ez teljes mértékben igaz, ráadásul fenntarthatósági szempontból nekünk sem előnyös a sok, a város területén szétszórt épület. Több helyen, elég csak Debrecent említeni, egy nagy, reprezentatív épületben láthatók a legfontosabb állandó és ideiglenes tárlatok, valami hasonlóra lenne szükség Pécsett is. A városvezetés is partner abban, hogy a városközpontban egy impozáns homlokzatú épületben legyen a múzeum központja, ami mindenkinek sokkal előnyösebb, ezt szeretnénk megvalósítani.

- Nyilván a látogatóknak is ez a kényelmesebb. De ha már róluk esik szó, a turisták nyilván szívesen keresik fel a tárlatokat, hiszen országosan egyedülálló látnivalókat kínál Pécs, de mi a helyzet a helyiekkel? Hiszen múzeumba nem vált bérletet az ember, mint egy koncertsorozatra, színházi évadra, vagy egy focicsapathoz.

- Ez az egyik nagy kihívás számunkra. Az állandó kiállítások többnyire didaktikusak, az igazi érdeklődést az időszaki kiállítások tartják fenn, ezekkel lehet időről-időre becsábítani a pécsieket. A másik lehetőség a múzeumi anyagokat beépíteni a mindennapi oktatásba, természetrajzba, történelembe, művészettörténetbe. Ennek a módszerein is sokat dolgozunk, hiszen az anyagaink megvannak hozzá. Nagy kihívás a digitális világ, a korszerű informatika, de vallom, hogy a valós térben elhelyezett tárgy teljesen más hangulatot áraszt, mint virtuális közegben. A szakembereknek otthon kell lenniük a látás tudományában, és akkor az alapélményt nem veheti el az internet, legfeljebb hozzáadhat.

- Az időszaki kiállítások – mint például most a Kincsek a Nílus partjáról – meg tudják mozgatni a pécsiek fantáziáját. Milyen a kapcsolat a többi múzeummal az országban, a világban, mit tud cserébe felkínálni Pécs?

- Szerencsére az országos múzeumokkal és a többi vidéki múzeummal is nagyon jó a kapcsolat, rendszeresek a kölcsönzések, szerepel a terveinkben további hasonló időszaki kiállítás is. Pécs nagyon jó helyzetben van, elég csak a Zsolnay-gyűjteményre, vagy a Csontváry-tárlatra gondolni, főleg az előbbi külföldön is keresett, szóval van „cserealapunk”. De emellett is akad világraszóló szenzációnk, mint például a Marcus Aurelius-fej, amelyre a világ legnagyobb múzeumai is büszkék lennének.

Dr. Csornay Boldizsár

Az ELTE régészet-történelem szakán végzett, szakterülete a klasszika archeológia, amiből doktorált. Közel húsz évig dolgozott a Szépművészeti Múzeumban különböző beosztásokban, közben tanított az egyetemen. Részt vett a Magyar Képzőművészeti Főiskola egyetemi akkreditációs folyamatában. Utóbb a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat stratégiai igazgatója lett, majd az ebből az intézményből alakult Nemzeti Örökségvédelmi Központ igazgatója, ill. a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgató helyettese volt. Ezt követően a Forster Központ elnökhelyettesi pozícióját töltötte be a Janus Pannonius Múzeum igazgatói posztja előtt. Nős, két gyermek – egy 23 éves leány és egy 20 éves fiú – édesapja.