Ezen a héten két világhírű mű bemutatójával várják az érdeklődőket a Pécsi Nemzeti Színházban.



Christopher Hampton: Veszedelmes viszonyok

Főbb szerepekben Herczeg Adrienn, Györfi Anna, Köles Ferenc

Rendező: Horgas Ádám

Bemutató: 2017. december 1. 19.00 óra, Nagyszínház

A 18. század erotikától túlfűtött Franciaországában játszódó szerelmi történet a kor titkos budoárjairól mesél. Hőseinek hétköznapjai a hódítás, a gyönyörszerzés, a birtoklás és a hatalmi vágy kielégítése jegyében telnek.

Valmont, a gátlástalan nőcsábász a gazdag Merteuil márkinéval köt fogadást arra, hogy könnyedén elcsábítja az erényességéről ismert, gyönyörű Madame de Tourvelt. A becstelen játék közben Valmont azonban szerelmes lesz, de alattomos játszmáinak nem lehet beteljesült szerelem a vége. A pusztító szenvedélyek egyre több embert sodornak magukkal.

A mű feszültségét nem csak a történet adja, hanem szereplőinek mélyen ismerős emberi reakciói. Létezik-e megronthatatlan tisztaság, az erkölcs valódi belső igény, vagy kívülről az emberre kényszerített hazug, bigott álszenteskedés? Történelmi kortól, földrajzi helytől függetlenül ezek mindannyiunkra érvényes kérdések.

Történetünk hősei kivétel nélkül megfizetik bűneik árát...

---

Henrik Ibsen: Nóra

Főszerepben Darabont Mikold és Rázga Miklós

Rendező: Méhes László

Bemutató: 2017. december 2. 19.00 óra, Kamaraszínház

Nóra és férje, Helmer látszólag tökéletes házasságban élik mindennapjaikat. Az idilli állapotot azonban egy a múltból visszaköszönő botlás zavarja meg: Nóra még évekkel korábban okirathamisítást követett el férje érdekében, ám annak tudta nélkül, és most megzsarolják ezzel a régi üggyel. A segítségét remélve mindent bevall Helmernek, ám csalódnia kell: a férfit csak saját egzisztenciája és hírneve érdekli, a felesége érzelmeivel nem törődik. Végül, bár minden elrendeződni látszik, Nóra úgy dönt, kilép a látszatra és hazugságra épülő életéből, és elhagyja a családját.

Ibsen műve megjelenésekor, a 19. század végén nagy port kavart, és meglehetős felháborodást váltott ki. A darab kíméletlenül mutatja be a polgári életformát, annak értékeivel, megalkuvásaival, konformizmusával együtt, miközben a női egyenjogúság kérdéseit is feszegeti Az emancipáció témája ma Európában másként aktuális, mint a Nóra megjelenésekor. A kapcsolatokban megbúvó elnyomás, a lappangó vagy nyílt szerepkonfliktusok, az önkiteljesedés problematikája azonban nemtől és társadalmi státusztól, kulturális környezettől függetlenül ma is érvényes.

Az előadásokra néhány jegy még kapható.

Forrás, fotó: pnsz.hu