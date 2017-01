A 2017 december 15-én mozikba berobbanó új Star Wars trilógia második részének hivatalos címe ma kiderült! - Pécsi Napilap -

Az ébredő Erő eseményeit decemberben folytató Star Wars film címe az lesz, hogy Star Wars: The Last Jedi azaz Az utolsó Jedi! Fuh, ez az, megtudtuk és a trailer (előzetes) is lassan a nagyközönség éhes karmai köz kerülhet a közeljövőben.

A cím Luke Skywalker-re utal, aki jelenleg a történetben az utolsó Jedit képviseli személyével, nagyjából 40 évvel az eredeti, original Star Wars (a 70-es/80-as évek trilógiájának) eseményei után. Ami még érdekes lesz a decemberben érkező filmben, hogy ez képezi Carrie Fisher utolsó, most már posztumusznak számító munkásságát mint színésznő, azok után, hogy tragikusan elhunyt 2016. december 27-én.

Minden esetre a címből sok teóriát lehet felállítani és sok mindenre lehet következtetni, főképpen arra, hogy Luke Skywalker fogja képezni a film motorját és a történet fővonalát.

lockkerdee