Lapunk többször foglalkozott már azzal, hogy a költséghatékony városüzemeltetés, működtetés legfontosabb eszközei az úgynevezett okos megoldások lesznek. Sőt, nem is jövő időről kell beszélni, ugyanis ezek a technológiák már a „spájzban” vannak.



– Az elmúlt hónapok a költségvetés 7,5 milliárdos hiányáról és annak okairól szóltak. Az ÖPE már többször hangoztatta a megoldási javaslatait. Mik ezek pontosan?

– Az ÖPE által szinte a kezdetektől fogva hangsúlyozott zöld megoldások ma már mindenki belátja, nem csak a környezetbarát oldaláról fontosak, hanem konkrétan jelentős költségcsökkentő tényezővé is válhatnak – mondta Kővári János, az Összefogás Pécsért Egyesület önkormányzati képviselője. – A város jelenlegi anyagi helyzetében pedig szinte már az egyetlen megoldás lehet a pénzügyi kilábaláshoz, ezért többszörözött erővel kell ezen a területen dolgozni.

Ezért a soron következő közgyűlésen benyújtjuk javaslatainkat, amelyek konkrét megoldásokat fognak kínálni a közösségi közlekedés, az okos parkolás, a közvilágítás, az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése és az önkormányzati bérlakások energia- és vízfogyasztásának szabályozására vonatkozóan.

– Ezzel kapcsolatban már megállapodások is születtek az elmúlt héten több nagy céggel is. Hogy látják ezeket?

– Tudomásunk van a nemrégiben megkötött megállapodásokról, amelyeket a város az MVM-mel és a ZTE Hungary-vel hozott tető alá, nagyon fontos ugyanakkor, amit mi magunk javasoltunk korábban, hogy az egyetem műszaki kara is részese lehessen az okostechnológiák fejlesztésének, valamint hogy a helyi, pécsi szakmai vállalkozások is bekapcsolódhassanak.

– Miből lehet ezeket a projekteket finanszírozni, amikor ilyen szegény a város?

– A pénzügyi forrásokat tekintve az uniós TOP-os pályázatokból folytatni kell a megkezdett energetikai felújításokat a kulturális és közintézmények esetében is. Az okosváros programokhoz pedig a Modern Városok Program lehetőségeit is fel kell használni a jelentős költségtakarékosságot is eredményező projektek megvalósításához. Amire pedig nincs már forráslehetőség, akkor egyenesen Brüsszelbe kell pályázatot beadni.

– A Modern Városok Programból finanszírozódik az Élményfürdő is. Lehet erre is fordítani?

– Minden bizonnyal, mert a kormányzat érdeke is, hiszen ha már tényleg a város hóna alá nyúl megint, biztosan szívesen látna hosszútávon költségtakarékos intézkedéseket is.

Már rövid távon hatása lehet a döntéseknek

Az ÖPE szakértőinek számításai szerint a beruházások következtében realizált megtakarításokkal a közvilágítás korszerűsítése után mintegy 2-300 millió forinttal, az elektromos buszok beszerzésével pedig akár évi 1,5 milliárd forinttal is csökkenthetők a kiadások. A bérlakások okos-mérőórákkal való ellátása pedig gyakorlatilag a további kinnlevőségeket szünteti meg, amely a városi tulajdonú közműcégek számára fontos, de ezzel a tisztességesen fizető pécsi polgárokat sem terhelik tovább, hiszen mintegy fél milliárd forint jelenleg is a kinnlevőség. Az okos parkolási technológia alkalmazásával nem kell folyamatosan keresni az üres parkolóhelyet, mert a rendszer jelzi a lehetőségeket, ráadásul percalapú számlázás alapján működik, így a kényelmi szintje lényegesen magasabb lesz, mint a jelenlegi rendszeré. Az energetikai korszerűsítéssel pedig évente 50-100 milliós megtakarítás érhető el.

A közbeszerzések pedig egy-másfél éven belül lebonyolíthatók.

