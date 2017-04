A Juventus 180 percen át képes volt elnémítani a Barcelona káprázatos támadósorát, így összességében megérdemelten és tekintélyt parancsoló fölénnyel jutott be a Bajnokok Ligája elődöntőjébe, ezt a katalánok is elismerték. A Dortmundot kiejtő AS Monaco kettős győzelemmel lépett a négy közé, ahogy már megszokhattuk, ezúttal is a felbecsülhetetlenség felé tartó Kylian Mbappé volt az este fénypontja.