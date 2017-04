Együttműködési megállapodást írt alá a PVSK és a Kozármisleny SE. A két klub kosárlabda szakosztályai kiemelt szakmai partnerként tekintenek egymásra.



A PVSK-Pannonpower - SZTE Szedeák NB I. A csoportos középházi rangadó előtt írták alá azt az együttműködési megállapodást, amely szorosabbra fűzi a PVSK és a Kozármisleny SE 2014-ben újjáalakult kosárlabda szakosztályainak kapcsolatát. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének szakmai stratégiai koncepciójával összhangban lévő szerződés célja a kimagasló szakmai színvonalú tehetség-gondozás, illetve a két klub utánpótláskorú játékosai számára a legmagasabb szintű edzés- és versenyfeltételek biztosítása.

- Örülök annak, hogy a Kozármisleny SE révén újabb megbízható, komoly egyesülettel bővül együttműködő partnereink köre, hiszen Kozármislenyben alázatos szakmai munka folyik és rendkívül népszerű a kosárlabda. Reményeink szerint a PVSK kosárlabda akadémiája hamarosan megkezdheti működését, így nemcsak a két klub igényei, hanem az akadémiai szakmai program alapján is szélesíteni kellett az együttműködési lehetőségeinket. A most aláírt megállapodás tovább bővíti azoknak a gyermekeknek a számát, akik számára megnyílik a lehetőség, hogy a legmagasabb szintű kosárlabda-képzésben vegyenek részt a PVSK-nál – mondta el Czerpán István, a PVSK elnöke.

Az együttműködés a női és a férfi utánpótlásra egyaránt vonatkozik, és lényege, hogy a kozármislenyi tehetségek, a szakmai stáb javaslata alapján és a szülők egyetértésével csatlakozhatnak a PVSK korosztályos együtteseihez. Mivel a kozármislenyi utánpótlás-nevelés a helyi általános iskolára támaszkodik, így elsősorban a többségében Pécsett továbbtanuló középiskolás korosztály esetében jelent ez nagy lehetőséget a kosárlabda-palántáknak, akik a két város földrajzi közelségében rejlő előnyöket is élvezhetik. Az együttműködés részeként a patinás pécsi egyesületből azok a gyermekek, akik valamilyen okból (akár azért, mert nem vállalják az élsporttal járó magas edzésszámot, akár más okból) kikerülnek, szintén szülői egyetértéssel értékes tagjaivá válhatnak a kozármislenyi egyesületnek.

- Hosszú távú célunk egy NB II-es férfi kosárlabdacsapat működtetése, amelyben saját nevelésű és a PVSK-ból érkező fiatal tehetségekre is számítunk. További célunk, hogy minél magasabb szintű oktatást biztosítsunk sportolóink számára, illetve azon túl, hogy tehetségeket és élsportolókat nevelünk, szeretnénk biztosítani azon gyerekeknek is a lehetőséget, akikből nem lesz válogatott vagy NB I-es játékos. Ezért az utánpótlás-képzésünkben még fontosabb az együttműködés a PVSK-val, amelynek révén a szakmai munka fejlesztésében, illetve a csapatok versenyeztetésében is bővülnek a lehetőségeink. A környékbeli iskolák felé is tervezzük kiterjeszteni a kosárlabda képzési programunkat, így a jövőben a szederkényi, újpetrei, olaszi, egerági gyerekek is bekapcsolódhatnak a programba – mondta el Kaltenecker András, a Kozármisleny SE kosárlabda szakmai vezetője.

- Kozármisleny városában több éve folyik az utánpótlás korosztályú kosárlabdás gyerekek képzése. Ezen tevékenységünk során kizárólag a nevelési feltételek minőségi megteremtését és a sportolók fejlődését helyezzük előtérbe. Főként a helyi iskola gyerekeire támaszkodunk, de jelenleg is folyik szakosztályunk bővítése, bővülése; a környező iskolákban szakember által végzett képzéseket biztosítunk és eszközökben is igyekszünk segítséget nyújtani. Örömmel vettük a méltán nagy múltú és komoly tradíciókkal és minőségi képzéssel, infrastruktúrával rendelkező PVSK megkeresését, melyben egy olyan partnerszerződés lehetőségét vázolták fel, ami az utánpótlás képzésünk még magasabb szintre emelését, szakembereink fejlődésének töretlen útját, illetve a kosárlabda sportág népszerűsítését vetítik előre! Minden tudásunkkal és erőnkkel azon fogunk dolgozni, hogy a két klub közötti megállapodás a kosárlabdát, a kosárlabdázó gyerekek érdekeit szolgálja, fejlődésüket, képzésüket elősegítse - tette hozzá Tóth József, a Kozármisleny SE Kosárlabda Szakosztályának vezetője.

A Kozármisleny SE immár a negyedik olyan klub, amellyel a PVSK kosárlabda partnerségi szerződést kötött. A partnerklub-hálózatnak már tagja Siófok, Szekszárd (innen származik például Heimann Bálint, a PVSK U18-as csapatának tehetsége) és Szabadka (ahonnan olyan, immár a felnőtt keret tagjaként kosarazó játékosok érkeztek, mint Boris Krnjajski, vagy Veljko Dragasevic), de a jövőben a PVSK további hasonló együttműködéseket tervez kötni a régióban található utánpótlás-nevelő bázisokkal.

Forrás: pvsk.hu