A PKA (Pécsi Közösségi Alapítvány) pályázatot hirdetett Szomszédság Ereje Alap néven, amelynek célja, hogy helyi forrásokból helyi erőket mozgassanak meg, és a lokalitáson alapuló szerveződések és közösségek összefogjanak Pécs és városrészei. Bemutatjuk a nyertes pályázatokat!



Fontos megemlíteni, hogy a PKA-nál jelen van az a lehetőség, amely során az adományozók közvetlen kapcsolatot ápolhatnak a közösségi szervezetekkel/csoportokkal, aki valamilyen összefogás keretein belül és individuálisan is a városhoz, illetve akár a közvetlen lakóhelyhez kötődő, lokális kezdeményezésekkel és „akciókkal” erősítse a helyi közösséget és alakítson az az adott városrészen, nagyobb hatást elérve, amely Pécs város egészére terjed ki.

A Szomszédság Ereje Alap célja pedig pont ezeknek a helyi civil kezdeményezéseknek az összefogása és megismertetése egymással, amelyek a helyi közjót szolgálják, amelynek ezáltal közösségépítő ereje is van. Fontos a különböző városrészek közötti együttműködés megteremtése, amelynek alapjául szolgálhat mind a PKA, mind pedig a Szomszédság Ereje Alap.

A Szomszédság Ereje Alapjára pályázók közül kilenc olyan szervezet és csoport nyerhetett projekt-tervezetükkel, amelyek olyan programot tudtak kitalálni és megfogalmazni, amely a különböző városrészek erősítését és „fejlesztését” célozza meg és próbálja megvalósítani. Elsőként most a Mosolymanó Egyesület mutatjuk be a pécsiek számára!

– Mióta működik a Mosolymanó Egyesület és mi a célja, milyen tevékenységet végeznek?

– Pécs, Kertvárosában, 2009 óta folyamatosan működő, közhasznú szervezet vagyunk. Célunk, hogy az itt élő családok életét segítsük, a közterületek állapotát javítsuk, és a városrész kulturális életét, az itt lakók hétköznapjait színesebbé tegyük – mondta Vörösné Deák Andrea, a Mosolymanó Egyesület elnöke. – Jótékonysági programot működtetünk 2012 óta, a Mosolymanó Jótékonysági Központban (Pécs, Esztergályos János utca 20.), ahol jelenleg több mint 160 pécsi, igazoltan rászoruló család, nagycsalád regisztrált már. Havi rendszerességgel osztunk számukra ruhákat, cipőt, játékpkat, tartós élelmiszert vagy éppen iskolafelszerelést. A Mi Játszóterünk Mozgalmunk révén évente több játszótér megújításában, felújításában veszünk részt, a helyi közösségek igényei alapján, valamint rendszeresen tartunk ingyenes, kulturális rendezvényeket, részt veszünk a városi nagyrendezvényeken (pl. Esélynap, Városi Gyereknap, Honvéd téri Napok). Hétköznapokon játszóházunkban órarendi programokkal és köztük ingyenes játszóházzal várjuk a családokat.

Együttműködünk továbbá a város több civil szervezetével (pl. Khetanipe Egyesület, Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesülete, Nevelők Háza Egyesület, Ökováros-Ökorégió Alapítvány, Zöld Híd Alapítvány), kulturális intézményével (pl. PKK Apáczai Művelődési Ház), a városvezetéssel, helyi és országgyűlési képviselőkkel.

– Mivel pályáztak a Szomszédság Ereje Alapra?

– Két projektötlettel is pályáztunk. Az egyik arról szól, hogy évek óta szervezünk a tél közeledtével madaras foglalkozásokat a helyi iskolásoknak, óvodásoknak, ezért Kertvárosi Jómadár néven a téli, városi madáretetésről, eleségekről, etetőkről, itt telelő madarakról tartunk két alkalommal klubfoglalkozást, nyitva ezzel a lakosság felé. A találkozók célja, hogy összekösse azokat az embereket, akik saját környezetükben madarakat etetnek, vagy szeretnének etetni, tehát a program egyfajta közösségformálás is.

A projekt ideje alatt, a Kertvárosi Jómadár című Facebook oldalt fenntartjuk, ahol a témával kapcsolatos cikkeket osztunk meg. Ezen az oldalon hirdetjük meg fotóversenyünket is december 7-én, melyen Kertvárosban készült madaras, madáretetős fotókkal lehet pályázni a kertvárosiaknak, könyvutalványokért, és lesz egy madáretető szépségversenyünk is januárban.

A másik projektünk kapcsolódik a több éves ozgalmunkhoz, amely során zászlózzuk a kutyagumikat. 2018-ban, szeretnénk ezt a témakört más irányból is megközelíteni, ezért jutalmat adnánk azon kutyatulajdonosoknak, akik összeszedik a kutyusuk végtermékét. Ebben partnerünk a Kulturált Állattartásért és Tiszta Környezetért Egyesület is.

A pályázati alapötletünk tehát az, hogy az állatok szeretetén alapuló, informális közösségeket építsünk. Fontosnak tartjuk, hogy minél többen aktivizálódjanak környezetük alakítása érdekében és programjaink révén, szorosabb kapcsolatba kerülhessenek a természettel, az állatokkal és embertársaikkal.

A foglalkozások egyébként ingyenesek.

További információk a Mosolymanó Jótékonysági Központról és a Mosolymanó Családi Központról itt és itt!

