A közösségi oldalak megjelenésével párhuzamosan néhány éve megjelentek azok az oldalak is, amelyek egy-egy projekt finanszírozásához gyűjtenek sok embertől személyenként kevés, összességében azonban mégiscsak jelentős forrást. Ez kitűnő lehetőség, de érdemes figyelembe venni, hogy ez sincs ingyen – írja a K&H Bank Üzletet ide! oldala.

Az elmúlt évek egyik nagy sikersztorija a közösségi finanszírozás. Ennek keretében erre szakosodott oldalakon jellemzően „egytermékes” vállalkozások egyszerre nagyon sok embertől kérnek pénzt arra, hogy ötletüket megvalósítsák, vagy terméküket eljuttassák a prototípus elkészültétől a tömeggyártásig. A forrást bevonni szándékozók ezeken az oldalakon jellemzően elővételt kínálnak, azaz vállalják, hogy ha elegendő (előre meghatározott összegű) felajánlás érkezik, akkor a felajánlók az előre megadott áron hozzájutnak a termékhez. Több ezer termék jutott már el a gyártási és értékesítési fázisba a közösségi forrásgyűjtő oldalak révén az utóbbi években, és ezekről a sikerekről gyakran lehet olvasni a sajtóban is.

Kevesebbet írnak viszont arról, hogy többször ennyi projektnek nem sikerült összegyűjtenie a nagy ugráshoz szükséges forrásokat, pedig ezek gazdái is hittek abban, amit csinálnak. Érdemes tehát egy kicsit átgondolni a közösségi finanszírozás természetét.

A közösségi finanszírozás leginkább akkor vezet sikerre, ha valami nagyon egyedit lehet kínálni a vevőknek. Az egyediség jelenthet egy merőben új ötletet, de megnyilvánulhat egy már létező termék jobb dizájnjában is, vagyis elég nehéz előre megmondani, hogy mi lesz sikeres, és mi nem. Az viszont biztos, hogy alaposan körül kell nézni a neten, hogy nem kínált-e már valaki valami ahhoz hasonlót.Ha szabad a pálya, akkor még akkor is érdemes meggondolni, hogy valóban így akarunk-e forráshoz jutni. Javasolt megnézni néhány korábban sikeresnek bizonyult termék kampányát, amelyekből látni lehet, hogy a legtöbb mögött például elég profi filmes és kommunikációs munka áll.

Ez azt jelenti, hogy nagy valószínűséggel nagyobb energiát és lehet, hogy pénzt kell fordítani a termék bevezető kampányára, akár alvállalkozók nélkül. Arról sem érdemes megfeledkezni, hogy a kampány során nagy mennyiségű adathoz és információhoz lehet jutni, amiket érdemes megbecsülni, amelyek már önmagukban is nagyon tanulságosak és hasznosak lehetnek, de sokat ér az is, hogy fel lehet térképezni az érdeklődők és a vevők összetételét, vagyis a potenciális piacot. A legtöbb ilyen, közösségi finanszírozásra szakosodott oldal valójában elővételt kínál a „befektetőknek”, de ma már vannak olyan oldalak is, amelyeken keresztül ténylegesen tőkét lehet bevonni a vállalkozásba, és van természetesen lehetőség hitel felvételére is, bár Magyarországon ettől manapság már inkább ódzkodnak.

Mindezek mellett pedig fontos lesz az is, hogy az üzleti és pénzügyi terv hihető legyen, és alapos elemzést adjon a befektetőknek a költségekről és a piaci lehetőségekről.

Forrás: socialandbusiness.hu

Fotó: Felix Russell-Saw on Unsplash