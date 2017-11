A cigány/roma kultúra sokszínűsége, értékei, a zenéjük autentikus világa tárul fel december 19-én a pécsi Kodály Központban.



A helyi Gandhi Gimnázium fenntartójának főszervezésében cigány népi oratóriumot állítanak színpadra, amelyben számos rangos fellépő szerepel majd. A „Valaha madarak voltunk” című, nagyszabású előadás hátterét és részleteit a városházán sajtótájékoztatón ismertették.

– A pécsi önkormányzat hosszú évek óta intenzíven együttműködik a Gandhival, sajátjának érzi a gimnáziumot – jelentette ki a tájékoztatón a város polgármestere. Dr. Páva Zsolt emlékeztetett arra, hogy idén februárban nagy sikert aratott az ugyancsak a Gandhi főszervezésében megvalósult Tavaszváró Nemzetiségi Koncert, amelynek méltó folytatása lehet a szóbanforgó újabb produkció. – Abban bízom – tette hozzá a városvezető –, hogy az új előadás bemutatóját más városokban további fellépések is követik majd.

A Gandhi intézményi rendszer a pedagógiai programjáért idén UNESCO-elismerést is kapott. Fenntartója részéről Virág Bertalan ügyvezető igazgató beszélt arról, hogy pontosan mit és miért valósítanak meg. Mint elmondta, a cigányság egyik eredettörténetét (miszerint madarakból lettünk emberekké) állítják színpadra. A produkció Indiától Spanyolországon át Magyarországig összesen 14 országból vonultat fel jellemző cigány/roma zenéket. – A legfontosabb célunk az, hogy a cigány/roma kultúra ezen jelentős értékeit széles körben ismertessük meg, s a kultúra révén közelebb hozzuk egymáshoz a különböző társadalmi rétegeket. Ehhez kapcsolódik az is – folytatta –, hogy a közel kétszáz fellépő közül szinte minden második nem cigány/roma származású, de ezúttal ők is beás és lovári nyelven énekelnek, cigány/roma táncokat adnak majd elő.

Az előadás zenei rendezője a Gandhi iskola művészeti vezetője lesz. Horváth Krisztián kitért arra is, hogy a produkció leginkább cigány népi oratóriumként határozható meg. Az autentikus cigány muzsika, cigány dalok érdekes hangszerelésben szólalnak majd meg, egészen különböző zenei stílusokban is. Színpadra lép mások mellett az EtnoRom együttes, a Kanizsa Csillagai néhány tagja, több neves hegedűművésszel a „SziRom” Szimfonikus Roma Zenekar, itt lesz a VoiSingers kórus, a PTE Táncoló Egyetem tánckara, más rangos táncosok, és természetesen nem hiányozhat a sorból a szervezők büszkesége, a Gandhi Hagyományőrző Együttes sem. – Ezzel a fellépéssel az alapfokú művészeti iskolánk diákjai elé is példát állítunk – mondja Horváth Krisztián. - Megmutatjuk, hogy tanulással és alázatos munkával a zenében – és ugyanígy más művészeti ágakban is – sikert érhetnek el és elismerést arathatnak.

A „Valaha madarak voltunk” című előadás fővédnöke Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, a védnökei pedig Bódis József, a Pécsi Tudományegyetem rektora, dr. Páva Zsolt, Pécs Megyei Jogú Város polgármestere, valamint Virág Bertalan, a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója. A produkcióra belépőjegyek már csupán korlátozott számban kaphatóak.