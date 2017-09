A borús idő sem szegte kedvét a vízimádó ebeknek a vasárnap esti medencés partyn.



hirdetés



Hétvégén ősziesre fordult az idő, így szeptember 3-án este hét órakor bezárta kapuit a fürdőzők előtt a pécsi Pollack Strand is. Nem így a négylabúak előtt: ők ugyanis a többéves hagyománynak köszönhetően kedvükre pancsolhattak a leengedésre váró medence tiszta vízében.

Az országosan is egyedülálló program keretében a vízimádó kutyusok hatalmas lendülettel csobbantak a medencébe, lelkesítésképpen még az egyik gazdi is velük tartott. Kis tétovázás után a bátortalanabbak is belemártották mancsukat a vízbe, mi pedig örömmel néztük mókázásukat a partról - a hűvös idő miatt kabátban és vízálló felszerelésben. Reméljük jövőre szebb időnk lesz!

Forrás, Fotó: kutyabarathelyek.hu