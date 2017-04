Amerikában már megjelentek az első olyan bankautomaták, amelyekből kártya nélkül, egy okostelefon segítségével tudunk pénzt felvenni. Hazánkban még csak most terjedhetnek el igazán a mobiltárcák, de vajon mikor jöhetnek a kártya nélküli ATM-ek?



Néhány hete jelentette be az egyik amerikai nagybank, a Wells Fargo, hogy mind a 13 ezer ATM-jénél bevezették az okostelefonnal történő pénzfelvétel lehetőségét. Ahhoz, hogy ezt használni lehessen, a bank ügyfeleinek rendelkezni kell a megfelelő mobilapplikációval, amin keresztül egy 8 számjegyű kódot igényelve, a személyes azonosítás után nyílik lehetőség telefonon keresztül pénzt felvenni.

Amerikában azonban nem a Wells Fargo az egyetlen bank, amelyik errefelé kezdett el fejlődni. Korábban két másik pénzintézet: a Bank of America és a JP Morgan is jelezte, hogy dolgoznak a kártya nélküli ATM-használat lehetőségén.

Mikor jöhetnek itthon kártya nélküli bankautomaták?

Amerikában persze nagyobb a verseny az ügyfelekért, de ha ott ez technológia beválik, akkor nem kizárt, hogy pár éven belül nálunk is megjelenik ez a megoldás.

Azt gondolom, a technológia már elérhető, nem lenne akadálya itthon az érintésmentes ATM-ek használatának. Ha külföldön is beválik, akkor 3-5 év múlva Magyarországon is megjelenhetnek az ilyen típusú megoldások

- válaszolta a Pénzcentrum megkeresésére Kárpáti Balázs, a TrezEx Hungária Zrt. vezérigazgatója.

A technológiai újításoknál azonban mindig figyelembe kell vennünk a biztonsági szempontokat is. A kényelemnek ugyanis mindig ára van, ha a gép nem fog (akár egy adott összeghatárig) PIN-kódot kérni, akkor ezzel egy nagy a biztonsági elem szűnik meg. Éppen ezért az is fontos, hogy a hozzá kapcsolódó szabályozások EU-s szinten tisztázva legyenek - tette hozzá Kárpáti Balázs.

Magyarországon jelenleg csaknem 4 800 ATM automata van, ennek közel a felét kellene még lecserélni, hogy azokon is alkalmazni lehessen a legmodernebb megoldásokat. A régi gépek nemcsak elavultak, de a fenntartásuk is költséges. Ezeknek az ATM-eknek a cseréjéről azonban a bankok döntenek, így az érintéssel történő pénzfelvétel vagy éppen a mobilapplikáción keresztüli pénzfelvétel itthoni bevezetése is rajtuk múlik.

Minden egy helyen

Persze nem lenne meglepő, hogy éppen a mobiltelefon lenne az, amivel megvalósulhat a kártyamentes pénzfelvétel. Korábbi felmérés szerint a közép-kelet európai régióban élők 60 százaléka már használ fizetési alkalmazásokat, valamint a megkérdezettek túlnyomó többsége (80 százaléka) szívesen fizetne bankkártya helyett okostelefonjával vagy tabletjével.

Vagyis nincsen már messze az az idő sem, amikor a legtöbben a telefonjukkal fognak fizetni a boltokban egyetlen érintéssel. Hazánkban egyelőre csak a Gránit Bank kínál olyan megoldást, amelyen keresztül már most is fizethetünk a boltokban az okostelefonunkkal, és még NFC alapú SIM kártya sem kell hozzá, de ehhez hamarosan újabb és újabb pénzintézetek csatlakozhatnak.

Sajtóhírek szerint napokon belül elindulhat az MKB Pay, és a nemrég megszűnt Telekom mobiltárca helyett is egy új mobilfizetési applikáció jön hamarosan.

Jön az azonnali átutalás is

Mindezek mellett a hétköznapi pénzügyeinkre nagy hatással lehet az azonnali átutalási rendszer is, ami a tervek szerin 2019. július elsején indul el. Vagyis ekkortól minden átutalásnak 5 másodpercen belül meg kell történnie. A gyakorlatban ez azt jelentené, hogy számos olyan helyzetben is lehetővé válhat az elektronikus fizetés, amelyben jelenleg csak a készpénz jelent megoldást, de ezzel együtt versenytársat kaphatnak a kártyás fizetési megoldások is.

Középtávon az MNB által bevezetni tervezett azonnali fizetési rendszer, ill. az arra épülő szolgáltatások jelenthetnek versenytársat a kártyás fizetéseknek. Az azonnali fizetési szolgáltatás néhány másodperces lebonyolítási ideje kellően gyors ahhoz, hogy akár a fizikai elfogadóhelyeken (pl. bolti vásárlásnál) is alternatívát nyújtson a készpénznek vagy a kártyás fizetésnek, emellett számos előnnyel is rendelkezhet, pl. a kártyás fizetéshez képest a kedvezményezett kereskedő nem néhány nappal később, hanem pár másodperc múlva juthat hozzá pénzéhez

- tudta meg korábban a Pénzcentrum az MNB sajtóosztályától.

