A Magyar Művészetterápiás Társaság sikeresen pályázott a MOL Új Európa Alapítvány által kiírt Gyermekgyógyító Programjába. A projektben az elmúlt évek hagyományaihoz hasonlóan több helyszín általános iskolásai vesznek részt.



hirdetés



2017-ben Szenna, Drávaszabolcs, Szederkény, valamint Harkány általános iskolájában kerül sor művészetterápiás foglalkozásokra alsós tagozatos gyermekek részére.

A megvalósuló projekt célja, hogy azokat a gyerekeket, akik iskolai beilleszkedési zavaraik, és/vagy különböző mértékű tanulási részképesség-zavaraik okán, lelki egészségük érdekében segítségre szorulnak, művészetterápiás segítő- csoport keretein belül támogassák. A művészetterápiás foglalkozások tematizált, zárt kiscsoportokban zajlanak. A csoportokat helyszínenként egy-egy diplomás művészetterapeuta vezeti, heti két órában, tíz héten keresztül. Az utolsó foglalkozásra a résztvevő gyermekek szülei is meghívást kapnak, hogy gyermekeikkel együtt játszva, olyan tapasztalatokat szerezhessenek egymásról, ami segíti őket, egymáshoz fordulásukat a további életükben is. A gyermekek tét nélkül tanulhatják meg értelmezni önmaguk és a közösség jelzéseit, kifejezni és irányítani verbálisan és nonverbálisan, alkotási folyamatokon, dramatikus játékokon keresztül saját gondolataikat és érzelmeiket, és amelyben megtapasztalhatják az egymás iránt érzett bizalmat és biztonságot. A tanulók ezáltal megtalálják egyéni motivációikat, fejlődik önértékelésük, önismeretük, kommunikációs képességeik, és nem utolsó sorban tanulmányi eredményük is javul.

Munkatársaink szakmai team-munka háttérrel, minden helyszínen azonos tematikával dolgoznak, rendszeres szupervízióban.

A Lélek színpad foglalkozásai 2017 novemberében indultak a négy általános iskolában, s 2018 júniusáig tartanak. Ez idő alatt 64 gyermek vesz részt a meghirdetett alkalmakon.