Kétséget kizáróan megállapították, hogy a hétfői berlini kamionos merénylet feltételezett elkövetőjét, Anis Amrit lőtték le pénteken az olaszországi Milánóban - jelentette be a német szövetségi legfőbb ügyész. - Pécsi Napilap -

Peter Frank a hatóság karlsruhei központjában tartott tájékoztatóján elmondta, hogy a Milánóban rendőrökkel folytatott tűzpárbajban meghalt férfi azonosításához a Németországban rögzített ujjnyomatokat is felhasználták.

A nyomozást teljes erővel folytatják tovább, a legfőbb kérdés annak megállapítása, hogy vannak-e társtettesek és bűnsegédek, és hogy tudhatott-e valaki a merénylet tervéről.

Kérdésre válaszolva hangsúlyozta: valóban meg kell majd vizsgálni, hogy a német hatóságok korábban miként téveszthették szem elől a közveszélyes iszlamistaként számon tartott tunéziai férfit, de elsőként a 12 halálos áldozatot és 56 sebesültet követelő támadás ügyét kell feltárni.

Németországban széles körben bírálják a biztonsági szerveket, amiért nem tudták megelőzni a merényletet, utána pedig egy ártatlan embert gyanúsítottak meg, és amikor megállapították, hogy Anis Amri lehet az elkövető, nem tudták elfogni, a tunáziai férfi így Franciaországba, majd Olaszországba menekülhetett.

Bírálják a politikai döntéshozókat is, legfőképpen a menekültügyi szabályozás miatt, amely lehetővé tette, hogy Anis Amri szabadon mozoghasson az országban annak ellenére, hogy menedékjogi kérelmét elutasították.

Angela Merkel kancellár pártjában, a Kereszténydemokrata Unióban (CDU) is elégedetlenség tapasztalható, többen a kitoloncolási szabályok szigorítását sürgetik, és azt is, hogy ne engedjenek be az országba egyetlen menedékkérőt sem a személyazonosság megállapítása nélkül.

A hatóságok elégtelennek ítélt tevékenységével kapcsolatban éles kritika is hallható a pártban, például Christian von Stetten parlamenti képviselő pénteken a Südwestrundfunk regionális közszolgálati médiatársaságnak azt mondta, hogy a berlini támadás az állam intézményeinek "csődjét" mutatja.

"Nem mászkálhat szabadon, aki többször is ajánlkozott öngyilkos merénylőnek" - hangoztatta a CDU-s politikus, aki szerint ugyan nem szabad elhamarkodni a tanulságok levonását, de az emberek joggal követelnek válaszokat a politikától, mert látják, hogy minél több részlet kerül napvilágra, annál nyilvánvalóbb az "államkudarc".