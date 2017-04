Még egy nap a "tél" - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat szerdán a honlapján. - Pécsi Napilap -



Azt írták: a felettünk lévő ciklon csütörtökön fokozatosan délkelet felé helyeződik át. Már kevesebb lesz a csapadék, de a hőmérséklet alakulásában még nem várható lényeges változás; folytatódik a hideg, szeles idő.

A szerda délelőtt 11 órakor mért adatok szerint Kékestetőn már 18 centiméteres hóréteget rögzítettek, s az alacsonyabban fekvő területeken, köztük Budapesten, Pestszentlőrincen és Szeged külterületén is hólepelt jeleztek.

A meteorológiai szolgálat veszélyjelzésében az ország nagy részén, a középső és keleti területeken a nap folyamán várható jelentős mennyiségű eső, míg a dunántúli területeken előforduló viharos szél veszélyére is figyelmeztetett.

Közölték: az ország középső és keleti felén jelentős, 20-30 millimétert meghaladó mennyiségű csapadékra kell számítani. Az Északi-középhegység magasabb részein 50 milliméternél is több csapadék várható. A Tiszántúlon leginkább eső, másutt emellett havas eső, hó is valószínű, a magasabban fekvő helyeken főként havazás várható. A hó jellemzően "tapadó hó" lesz. Síkvidéken a lehulló hó olvadni fog vagy elolvad, éjszaka viszont a Tiszántúl kivételével átmenetileg 1-7 centiméternyi megmaradhat. A Dunántúli- és az Északi-középhegység vonulatain akár 30-50 centiméteres, a legmagasabb csúcsokon ezt meghaladó hóréteg is kialakulhat.

Az előrejelzés szerint csütörtökön a legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 4, a legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 9 Celsius-fok között alakul.