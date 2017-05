Sokan felkeresték már a Nemzeti Adó- és Vámhivatal új, internetes e-SZJA felületét, hogy megnézzék, mit tartalmaz szja-bevallási tervezetük. - Pécsi Napilap -



Valamennyi adózó felelőssége és érdeke, hogy a tervezetekből ne maradjon ki semmi, ezért érdemes mielőbb átnézni a NAV kimutatását. Legegyszerűbben ezt, ügyfélkapus jelszóval a nav.gov.hu oldalról elérhető új felületen lehet. Ügyfélkaput nyitni még mindig nem késő.

Akik netán elakadnak a tervezet jóváhagyásában, esetleges kiegészítésében, vagy akár a felajánlásban, azoknak segítenek a NAV rövid tájékoztató videói, amelyek az alábbi linkeken elérhetőek: https://youtu.be/9zrjle9WwY8; https://youtu.be/u43MErkaajk; https://youtu.be/bb46HhZdcHM;https://youtu.be/0GJGXvpwIHs; https://youtu.be/MUNiRj3fTig.

Az ügyfélkapuval rendelkezők már március közepe óta elérik a NAV által készített szja-bevallási tervezetet. Sőt már azok is megkapták a tervezetet a hivataltól, akik március 16-ig kérték annak postázását.

Aki egyetért a NAV által készített adóbevallási tervezettel, annak nincs további teendője, a dokumentumot tehát nem kell visszaküldeni a NAV-nak és nem kell az ügyfélszolgálatokra sem bevinni, ugyanis az minden további adminisztráció nélkül, automatikusan hivatalos adóbevallássá válik május 22-e után.

Akik megkapták a tervezetet papíron és nem értenek egyet az abban szereplő adatokkal, azok május 22-ig a 16SZJA nyomtatvány kitöltésével tudják bevallási kötelezettségüket teljesíteni. Aki időközben regisztrál az Ügyfélkapura, az új elektronikus felületen egyszerűbben, saját számítógépéről tudja módosítani, kiegészíteni bevallási tervezetét.

Ha a NAV hiányol valamilyen adatot, arról mindenképpen érkezik értesítés a postán megküldött tervezet mellett. Ez esetben, amennyiben nincs más eltérés az adatokban, csak a mellékelt kiegészítő adatlapot kell kitöltve visszaküldeni a NAV-nak.

Amennyiben élni kívánnak a lehetőséggel, nem kell megvárni a május 22-i határidőt az 1+1 százalékos felajánlással, amelyet egyszerűen az új felületen keresztül is be lehet nyújtani, akár a bevallástól függetlenül is.