Az autópálya matrica online vásárlásának számos előnye van: elektronikus formában értesítést kaphatunk a matrica érvényességének kezdetéről és végéről, ezzel is minimalizálva a véletlen figyelmetlenségből adódó bírságok esélyét. - Pécsi Napilap -

Az e-matricát kinyomtatni nem szükséges, áttekinthetjük korábbi vásárlásainkat, továbbá elektronikus számlát is kérhetünk. Flották számára is kényelmes megoldás: az ügyintézés nagyobb járműpark esetén is egyszerű, hiszen a vásárlás egyösszegű átutalását is kérhetik.

A gyors és kényelmes vásárláson felül a matrica mellé az www.e-autopalyamatrica.hu oldalon az üzemeltető Biorobotok Informatikai és Adatfeldolgozási Kft. és az AIG Biztosító együttműködésének köszönhetően minden vásárláshoz ingyenes balesetbiztosítás jár, míg a Független Magyar Kárszakértő és Érdekvédelmi Kft. a díjmentes jogi segítségnyújtásról gondoskodik. A biztosítás díjmentes és a megkötést követő 6. hónap utolsó napjáig szól, ezt követően minden kötelezettség nélkül megszűnik.

Az e-matrica mellé igényelhető balesetbiztosítás bármilyen baleset bekövetkeztekor érvényes, nem csak az utakon elszenvedett sérülésekre vonatkozik. Az eddig tapasztalatok alapján elmondható, hogy minden második autós él a balesetbiztosítás és a jogi segítségnyújtás igénybe vételével, díjmentesen gondoskodva a biztonságáról.

2017. január 1-től a hatályos rendelet szerint az alábbi útszakaszokat lehet díjmentesen használni:

- az M0 autóút alábbi szakaszait:

-- 1. számú főút és az M5 autópálya közötti szakaszt,

-- M4 autóút (4. számú autóút jelzés) és az M3 autópálya közötti szakaszt,

-- Megyeri híd (a 2. számú főút és a 11. számú főút közötti szakaszt);

- M31 autópályát;

- az M60 autópálya Pécs délnyugati elkerülő szakasza az 58. és 5826. számú utak között;

- az M8 autópályát;

- az M9 autóút 6. számú főút és az 51. számú főút közötti szakaszt;

- az M9 autóút (61. számú főút jelzés) Kaposvárt elkerülő szakaszt;

- az M4 autóút (4. számú autóút jelzés) Vecsés-Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető út közötti szakaszát.