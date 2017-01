A pergetőhorgászok nagy dilemmája, hogy télen, a befagyott tavakon hogyan tudnak szenvedélyüknek hódolni, ám van, akit ez sem riaszt el, és a nagy hidegben is próbát tesz. Úgy látszik, így is érdemes próbálkozni, hiszen mint az alábbi videón is látható, a rablóhal a jégen végighúzott műcsalira rabolt rá - méghozzá sikeresen.