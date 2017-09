A Pécsi Tudományegyetem Jubileumi, 650. évfordulója alkalmából, Pécsre látogatott az ország legnépszerűbb együttese a Ferencvárosi TC.



A kedélyes hangulatban megrendezett barátságos találkozó nyitotta meg a szeptember 1-jei, központi ünnepséget. A Ferencváros általános mezőnyfölénye ellenére, keményen megszenvedett a Pécsi Válogatott elnevezésű hazai gárdával.

A mérkőzést a csütörtökön 15 órakor rendezték a PMFC Stadionban, amely – a mostanában tapasztaltaktól eltérően -, majdnem teljesen megtelt az összecsapásra.

A hazai csapat egy igazi vegyes válogatottként állt fel, amelyet a legjobb PTE PEAC és PMFC labdarúgók alkottak. A vendég oldal összeállítását nézve sem lehetett okunk a panaszra, bár a jól csengő nevek ellenére, Thomas Doll sok alapemberét így is otthon hagyta, illetve hat labdarúgóját nélkülözni volt kénytelen, hiszen ők válogatott találkozón lépnek pályára ma este 20.45-kor a lettek ellen.

A PTE évfordulóján túl a közönség szemtanúja lehetett egy pályafutás lezárásának, hiszen a mérkőzés vezetője, Dr. Hegyi Péter ezzel a meccsel köszönt el a labdarúgástól és a sípjától egyaránt. Őt Puhl Sándor személyesen köszöntötte és egyben búcsúztatta a kezdősípszó előtt, ezzel is emelve a meghitt pillanatok számát.

A PTE 1367-es alapítását és a felek múltját is megemlítő nyitóbeszéd után elkezdődött a nap fő mérkőzése. Természetesen – barátságos találkozó lévén – nem estek egymásnak a felek, de mindkét részről érezhető volt, hogy nem fogják félvállról venni az összecsapást. Ennek megfelelően lassan pörgött fel a mérkőzés. Az első komolyabb lövésre egészen a 16. percig kellett várni, amikor is – a rendhagyó fehér-fekete-sárga mezben pályára lépő – pécsiek veszélyeztettek. Ezután ismét hosszabb csend következett, amely a Fradi meddő mezőnyfölényét hozta ugyan, de helyzeteket nem tartogatott. A félidő derekán azonban felbolydult a lelátó, ugyanis Horváth Dávid pécsi oldalról megzörgette a hálót: 1-0. Ezután magabiztos hazai labdázgatás kezdődött, amelyre a vendégek nem nagyon találták az ellenszert, így csendesen véget is ért az első felvonás. A szünetben tovább fokozódott az amúgy is békés, társalgós hangulat, érezhető volt, hogy bármi lesz a végeredmény, már senki nem távozik rossz szájízzel.

A második félidő erős zöld-fehér rohamokkal kezdődött, melyekből következtetni lehetett a vendég harcikedv növekedésére. A tartós nyomás az 57. percben érett góllá, amikor Horváth Bence egy szögletet követően, tisztán fejelhetett a kapunkba.

Ezt követően magától értetődő módon még nagyobb fölénybe került a Fradi, amely két büntetőt is számon kérhetett volna a játékvezetőn, amennyiben Dr. Hegyi Péter nem a búcsúmérkőzését fújta volna. Így természetesen a lelátóról beszűrődő néhány hangos szón kívül, nagyobb reklamálás nem volt tapasztalható. A labda viszont még mindig a vendégeknél volt túlnyomó részt és ennek egy második találat lett a gyümölcse, melyet Szalka Dominik jegyzett a 83. percben. Ekkor már a fáradtság és a hitetlenség is úrrá lett a pécsi válogatott játékosokon és csak az eredmény tartására voltak képesek. A végeredmény 2-1 lett a Fradinak, amivel nagy valószínűség szerint egyik csapat sem volt elégedetlen.

A szurkolók arcán nyoma sem volt csalódottságnak, boldogan álltak fel székeikből, hiszen részesei lehettek egy ünnepi csatának, ahol a jó hangulaton és a barátságon volt a fő hangsúly. A hármassípszó után pár szót is tudtunk váltani egyikükkel:

- Hogy tetszett a mérkőzés, megérte kijönni?

- Maximálisan. Az eredmény nagyjából borítékolható volt, a srácaink szépen küzdöttek, jól helyt álltak. A végeredmény egyébként is mellékes, hiszen ez egy bemutatómérkőzés volt inkább.

Így zárult tehát a Pécsi Tudományegyetem 650 Jubileumi év első napjának kiemelt programja, ahol a nagy múltú Ferencváros, szoros mérkőzésen, 2-1 arányban múlta felül a Pécsi Válogatottat.

Krancz Gábriel