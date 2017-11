Sok régi családi cég, manufaktúra, vállalkozás és márka köthető Pécs városához, amelyek megalapozták a város kuturális pozicíóját a történelemben. Ezekről kérdeztük a pécsi embereket.



Pécs nagyon sok olyan márkának, manufaktúrának és cégnek adott vagy ad most is otthont, amelyek országosan vagy globálisan is elismertté váltak. Ezek közül néhány vállalkozás a mai napig megteremti a 19. és 20. századi minőséget, amely által márkává nőhette ki magát. A legtöbb családi manufaktúra a 19. században vetette meg a lábát városunkban.

A leghíresebb mindközül, amely világszerte ismertté vált az a Zsolnay Porcelánmanufakúra. Egyediségét és minőségét talán leginkább az eozin nevű máznak köszönheti, amely egy titkos recept alapján állítanak elő. Az első iyen eozin mázzal ellátott terméket 1891-ben készítették el. Azóta számos porcelán, kerámia, szobor és épületdísz készüt el az eozin jellegezetes jegyével ellátva.

A másik oyan termék, márka, amely a mai napig elérhető az a Pécsi Kesztyű, amely azonban sok változáson ment keresztül a 19. századi alapítása óta és ma már nem az a hagyományos pécsi kesztyű kínálat érhető el, amely egykor jellemző volt a 19. és 20. században. A híres Hamerli család tagja, Hamerli János alapított először kesztyűgyárat 1861-ben, amelynek későbi utódja a Pécsi Kesztyűgyár lett, majd a név és a tulajdonosok állandó változásának tendenciája foytatódott. Végül a Hamerli által, Pécs nevéhez köthető kesztyű márkájára építve több kisebb kesztyűgyár is létrejött.

De többek között ott volt az Angster József által alapított Angster orgona- és harmóniumgyár, amelyet 1867-ben hozott létre, és egészen 1949-ig funkcionált, miután államosították. Littke Lőrinc 1895-ben alapította meg Pécsett Magyarország első pezsgőgyárát, amely később I. Ferenc József 1891-es látogatása után a királyi udvar hivatalos beszállítójává vált. Nem rendelkezik olyan távoli és mély gyökerekkel, de említésre méltó a Sopiane cigaretta márka is, amely 1912 óta erősíti a pécsi márkák mezőnyét.

