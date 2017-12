Kocsist hivatalosan arra hivatkozva távolították el, hogy a kérdéseiben túl markánsan jelenik meg a saját véleménye, amiről egy interjúban azt mondta, számára az a fontos, hogy gondolkodásra késztesse a hallgatókat. "Olyan társadalomban kellene élni, ahol tudunk párbeszédet folytatni, amelyben kíváncsiak vagyunk a kritikákra, amiben hajlandóak vagyunk azt tudomásul venni, hogy itt is és ott is vannak hibák" - mondta egy interjúban erről. A kritika ebben az esetben nyilván nem azt jelentette, hogy megkérdőjelezte volna egy-egy kormányzati döntés létjogosultságát, néha viszont elkezdte firtatni, hogy mi volt az indíték. Ezt tanúsította a olimpiai pályázat visszavonásáról szóló beszélgetés is, amelyben Orbán arról beszélt, hogy a visszavonással Magyarországot megmentették a szégyentől, Kocsis pedig ártatlanul megkérdezte, hogy a népszavazás lett volna-e ez a szégyen. A miniszterelnök erre hallhatóan kiesett a szerepéből, és néhány pillanatig azt sem tudta, mit válaszoljon.Kocsist a Kossuth Rádió vezetősége többször is figyelmeztette, hogy kerülje az ilyesféle öntörvényűséget, de nem fogta vissza magát. A rádióból nem rúgják ki, de nem kap műsort. A 444 úgy tudja, hogy kiemelt szerkesztőként az igazgatóságon dolgozhat tovább. A 180 percbe Kiss Gábor Istvánt ültetik vissza, aki korábban már vezette a műsort.