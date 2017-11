A Tesco Magyarország „Ön választ, mi segítünk” programjában 47 civil szervezetnek összesen 18,8 forintot adományoz, így támogatva a helyi közösségek számára fontos projekteket.



hirdetés



A multinacionális hipermarket áruházlánc idén is megszervezte a kifejezetten civil szervezetek számára elindított pályázatát, mely során 47 hazai civil szervezetnek összesen 18,8 millió forintot adományoz, így támogatva a helyi közösségek számára fontos projekteket.

A kiírás szerint a nagyvállalat CSR-szakemberei megdolgoztatták a civileket, mert egyrészt előzetesen megpályáztatták, majd folyamatosan kampányoltatták őket.

A verseny értelmében a három szervezet egy-egy urnájába a pénztárnál megkapott bilétát kellett abba dobni, amelyik a legszimpatikusabb, vagy leginkább egyetértettek a céljaival.

Pécsen három civil szervezet is indult, de a Mosolymanó Egyesület kapta a legtöbb voksot. A másik két pályázó a Reménysugár Egyesület Pécsi Origami Köre, valamnint a Színes Gyöngyök Egyesület voltak.

Az origamisok a pécsi buszokat díszítettek volna fel pécsi gyerekek, családok alkotásaival. „Advent idején jól esik az embereknek a figyelem. Ha ezt úgy tudjuk megadni egy közösségnek, hogy már maga a készítés is örömet szerez, az igazán felemelő! Mi adni szeretnénk! Lehetőséget szeretnénk adni ügyes kezű gyerekeknek a bemutatkozásra, az utazóközönségnek pedig szép látványt és ünnepi hangulatot szeretnénk teremteni. A pécsi buszokon utazók négy héten át találkozhatnak majd olyan origami alkotásokkal, amit talán az ő gyermekük vagy unokájuk készített.” – írták a pályázatukban.

A másik kieső, a Színes Gyöngyök Egyesület pécsi hátrányos helyzetben élő családok általános- és középiskolás gyermekei számára szerveetek volna ingyenes, 15 alkalmas tánctanfolyamot. „Szeretnénk elérni, hogy ezek a fiatalok is elsajátíthassák a különféle táncstílusok alapjait; ezáltal egy jó hangulatú, vidám közösséget teremteni számukra. A táncra szórakozásként gondolunk elsősorban, ám vannak, akiknek ez sokkal többet jelent: hagyományőrzést, gyökeret, közösséget, barátokat, új élményeket.” – érveltek saját programjuk mellett.

A legtöbb szavazatot, annyit, mint a másik két szervezet együtt, a Kertvárosban rendkívül aktív Mosolymanó Egyesület kapta.

Ők Pécs kertvárosában, a panelek között, egy elhanyagolt „dühöngőből” közösségi kertet fognak építeni a támogatási összegből. – Célunk, hogy az itt élő gyerekek és felnőttek megismerjék a kertészkedés alapjait, és ne csak az áruházak polcain, mélyhűtőiben találkozzanak a zöldségekkel. Lássák, hogy mennyi munka, idő, felelősség, törődés van egy termény mögött. Nyitott rendezvényeinken meg is kóstolhatják majd, amit termelnek. Hisszük, hogy a kertészkedés a testnek és a léleknek is jó! – mondta lapunknak Vörösné Deák Andrea, az egyesület vezetője.

Forrás: PNL

Fotó: Markus Spiske on Unsplash