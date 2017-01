Halak (február 20. – március 20.) Túlzásba vitte a költekezést és emiatt jogosan fáj a feje. Nem tartotta be az ősi szabályt, hogy csak addig nyújtózkodjon, ameddig a takarója ér. - Pécsi Napilap -

Kos (március 21.-április 20.)

Már közel sem olyan lelkes a kapcsolatában, mint az elején. Úgy érzi, hogy már nem olyan rózsaszínű minden, mint az elején. Tisztában van vele, hogy sajnos, az elején még nagyon lelkes és 100 fokon ég, majd a tűz hamar kialszik a szívében és már új kalandok felé indulna. Most is ebben a cipőben jár, de még nem tudja, hogy adja tudtára, hogy szívesen befejezné.

Bika (április 21.-május 20.)

Minden mérgét a partnerére zúdítja, pedig szegény nem tehet semmiről. Nehezen emészti meg, hogy a dolgai nem úgy alakulnak, ahogy elképzelte, így emiatt elég egy kis szikra és máris robban. A dühe meglehetősen látványos, ha felmérgesítik, ezért jobb, ha a környezetében mindenki menekülő fogja a dolgot. Nehezen csillapodik, a partnere is inkább elkerüli.

Ikrek (május 21. – június 21.)

Itt az ideje, hogy kicsit lassítson, és értékelje az elmúlt évet. Szerencsére általában képes reálisan szemlélni a dolgokat, most se tegyen másképpen. Tanuljon a hibáiból és a kudarcaiból, mert hosszútávon csak a hasznára lehetnek. Viszont az önmaga elé kitűzött célért küzdenie kell, ne adja fel könnyen, hanem nagy lelkesedéssel induljon el az úton.

Rák (június 22. – július 22.)

Újrakezdést jeleznek a bolygók, ami mindenképpen átalakulással jár az életében. Változások várhatók, a magánéletében vagy a munkaterületén, amit nem fogad majd kitörő lelkesedéssel. Rák jegyűként nem szereti, ha bármi megzavarja a nyugalmát, ezért is ragaszkodik körömszakadtáig ahhoz, amit már egyszer megszerzett. A párja birtoklásától is óvakodjon.

Oroszlán (július 23. – augusztus 22.)

A párnapos pihenő jót tett a kapcsolatának, és a kedvesével újra minden a régi. Már nagy szüksége volt a lazításra, mert igencsak kimerültnek érezte magát a rengeteg feladata miatt. Még akkor is jól érzi magát a bőrében, ha vendégekben azért nem szenvedtek hiányt. Csak az aggasztja némileg, hogy a kelleténél jóval többet evett, pedig megfogadta, nem teszi.

Szűz (augusztus 23. – szeptember 22.)

Még mindig fogy ki a baráti meghívásokból, de a rengeteg teendője mellett már nem jut ideje szórakozni. Viszont egy pótszilveszteri programnak nem tud ellenállni, már csak azért sem, mert remek társaság gyűlik össze. Fáradtság ide, feladatok oda, most nem törődik velük, mert tisztában van vele, hogy akkor kell menni, amikor szívesen invitálják.

Mérleg (szeptember 23. – október 22.)

Munkahelyén igyekszik a sarkára állni, mert nem szeretne mások helyett is dolgozni. Szorgalmas és megbízható, jó munkaerő, de januártól elhatározta, hogy ha igazságtalanság éri, akkor azt nem hagyja annyiba. Még akkor is szóvá teszi, ha ebből kellemetlensége származhat. Ugyanilyen fogadalmat tett a magánéletével kapcsolatban is. Nem lesz konfliktuskerülő.

Skorpió (október 23. – november 21.)

Még a legkisebb ügyet is felnagyítja, mert rendkívül érzékeny a lelke. Kerüli a durvaságot, a hangos veszekedést, mert békességre és nyugalomra vágyik. Fogadalmát, hogy kerüli a konfliktust igen nehéz betartania, mert sorozatosan inzultusnak van kitéve. Nem lenne Skorpió, ha nem tudná uralni magát, hisz ha elhatároz valamit, akkor azt véghez is akarja vinni.

Nyilas (november 22. – december 21.)

Hajlamos újra túlhajszolni magát, mert meg van győződve róla, hogy mindent megterhelést elbír. Legyőzhetetlennek hiszi magát, pedig ez közel sincs így. Ugyanakkor, ha ott folytatja önmaga kizsákmányolását, ahol tavaly abbahagyta, akkor túl sok jóra nem számítson. A szervezete előbb vagy utóbb kimerül és akkor már dolgozni sem fog tudni.

Bak (december 22. – január 20.)

Váratlan esemény zavarja meg a magánéletét. Újra felbukkanhat a régi szerelme, és emiatt nehéz döntés elé kerülhet. Bármennyire is szeretné, nem tud közömbös maradni és képtelen a környezetében is úgy viselkedni, mintha nem történt volna semmi. Amennyiben nem szeretné kockára tenni a kapcsolatát és a családi életét, akkor ne találkozzon vele.

Vízöntő (január 21. – február 19.)

Meglepve tapasztalja magán, hogy egyre jobban szüksége van a családi élet nyújtotta biztonságra. Már nem nyomasztja annyira egy kapcsolattal járó kötöttség és szívesen van a kedvesével. Az erős függetlenségvágya már a múlté, de azért a birtoklástól vagy a korlátozástól még mindig tart. Jelszava, hogy élni, és élni hagyni és ezt igyekszik betartani is.

Halak (február 20. – március 20.)

