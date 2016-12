A pécsi Leőwey Klára Gimnázium közössége, a 2016. december 28-án elhunyt volt igazgatónőjük emlékére az alábbi nekrológ megjelentetését kérte szerkesztőségünktől. - Pécsi Napilap -

„Senki sem különálló sziget; minden ember a kontinens része, a szárazföld egy darabja; ha egy göröngyöt mos el a tenger, Európa lesz kevesebb, éppúgy, mintha egy hegyfokot mosna el, vagy barátaid házát, vagy a te birtokod; minden halállal én leszek kevesebb, mert egy vagyok az emberiséggel; ezért hát sose kérdezd, kiért szól a harang: érted szól.” John Donne





In memoram

Dr. SZOLCSÁNYI JÁNOSNÉ KÜPRY JUDIT

1945-2016





Mély megrendüléssel fogadtuk a hírt, hogy a Pécsi Leőwey Klára Gimnázium nyugalmazott igazgatónője 2016. december 28-án elhunyt.

Dr. Szolcsányi Jánosné biológia-földrajz szakos tanárként 1970 óta tanított gimnáziumunkban. Három alkalommal volt osztályfőnök, 1983-ban igazgatóhelyettesi teendőkkel bízták meg, majd 1991-2011 között volt iskolánk igazgatója.

Igazgatóként tudatosan támaszkodott a nagy elődök által elért eredményekre, az általuk képviselt értékekre, tisztelte és ápolta a régi hagyományokat, ugyanakkor törekedett arra, hogy az iskola minden szempontból megfeleljen a modern kor követelményeinek. Egyéni arculatú, egyedi iskola megteremtésén fáradozott.

Törekedett a diákok személyiségének teljes kibontakoztatására. A tehetségekkel való igényes foglalkozás mellett fontosnak tartotta a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását. Nevéhez fűződik gimnáziumunkban — a már meglévő képzési formák mellett — két újabb tagozat — az Arany János Tehetséggondozó Program és a magyar-francia két tanítási nyelvű képzés — bevezetése.

Közismert volt igazgatónő gyermekszeretete. Személyes példájával arra nevelte tanártársait, hogy a diákok egyedi képességeit figyelembe véve önmagukhoz képest fejlesszék tanítványaikat, hogy így mindenki rátaláljon a saját útjára. Bámulatos módon mindig név szerint ismerte a diákokat, és őszinte érdeklődéssel, segíteni akarással nyomon követte sorsukat. Minden diák tudta, hogy ő nem csupán egy a leőweysták nagy tömegében, hanem mint egyén fontos.

Ugyanez a közvetlenség és empátia jellemezte a kollégáihoz, tanártársaihoz fűződő kapcsolatát is, osztozott örömeikben, de a bajban is mellettük állt támaszként. A gyakori koncepcióváltások idején is tudatosan törekedett a nyugodt szakmai légkör megőrzésére a nevelőtestületen belül.

Számára minden volt a Leőwey, egész életét alárendelte szeretett iskolájának, mindvégig közösségünk érdekeit szolgálta.

A Leőweyben végzett oktató, nevelő, irányító munkája mellett több pécsi és országos szakmai szervezetben töltött be különböző tisztségeket. Munkásságát számos rangos szakmai díjjal ismerték el, többek között a Németh László, ill. az Eötvös József díjjal.

Búcsúzunk a pedagógustól, a generációk életét meghatározó tanáregyéniségtől. Búcsúzunk a kollégától, igazgatótól, akinek elhivatottsággal, igaz emberséggel végzett munkája példaértékű számunkra.

Emlékét szeretetben megőrizzük.

A Leőwey Klára Gimnázium közössége