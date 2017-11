Az Összefogás Pécsért Egyesület elképesztőnek tartja, hogy több mint 800 magánszemély és 450 cég összesen közel egymilliárd forinttal tartozik a városnak.



A pécsi lokálpatrióta szervezet az önkormányzat szeptemberi rendkívüli közgyűlésén 28 pontos javaslatot tett le az asztalra a város jelentős 7.5 milliárdos hiányának rendezése céljából. E jelentős pénzhiány mára elérte azokat a szervezeteket és cégeket, amelyek közösségi vagy fontos városüzemeltetési feladatokat látnak el, hiszen ezeket az önkormányzat nem tudja kifizetni. Lassan ellehetetlenülnek ezen szervezetek és a város működése.

– A megoldás érdekében egyik javaslatunk volt, hogy hathatós lépéseket tegyen az önkormányzat, hogy a jelentős adótartozásokat behajtsa, hiszen az elfogadhatatlan, hogy vannak cégek és magánszemélyek, akik kivonják magukat a közterhek viseléséből, különösen ilyen helyzetben – mondta az ÖPE elnöke.

A pécsi civil szervezet kérésére most nyilvánosságra került a város honlapján azon magánszemélyek listája, akik több mint 50 ezer forinttal tartoznak, és azon cégek listája, amelyek több mint százezer forinttal tartoznak, 90 napnál hosszabb ideje a városnak.

– Magunk is elképedtünk mikor láthattuk, hogy több mint 800 személy és 450 cég összesen közel egymilliárd forinttal tartozik a városnak. Ehhez ha hozzávesszük a több mint 900 milliós bérlakás tartozást, és a cégeink szintén egymilliárdot meghaladó kintlévőségét, már ott is vagyunk az évi három milliárdos hiánynál – mondta Kővári János, aki hozzá tette, „ráadásul az adós cégek között találhatók első két helyen 300 milliós tartozással az a két cég, akik az egykor a szocialisták által értékesített A/1 laktanya és az egykori Magasház tulajdonosai voltak. Több olyan cég is van közöttük, akik jelentős önkormányzati beruházásokban működtek közre az EKF beruházások idején, illetve korábbi útfelújításoknál és csatornázásoknál. De ott található az a cég is, aki a vasasi illegális szeméthegyet hordta össze közberuházásokról, vagy épp Matyi Dezső korábbi cégei. Teljes lista a város honlapján”.

Kővári szerint az ÖPE elkötelezett a város pénzügyeinek rendbetételében, és megengedhetetlennek tartja, hogy vannak, akik közpénzekhez, jelentős közvagyonhoz jutnak és nem fizetnek adót. A tisztességesen adózó pécsi polgárok nevében elvárjuk, hogy a notórius nem fizetők róják le tartozásukat, az önkormányzattól pedig, hogy haladéktalanul intézkedjen a tartozások behajtásáról.

Forrás: PNL