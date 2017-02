Szanyó Károly futballistaként magyar bajnokságot nyert az Újpest csapatával és Magyar Kupa döntőt is játszott. Ez mellett tagja volt az 1996-os Atlantai Olimpiára kijutó remek magyar olimpiai válogatottnak. Edzői karrierjében is sikereket tudhat maga mögött, 2 éve az ő vezetésével a Vasas megnyerte az NB II-t és feljutott az NB I-be, ahol ugyancsak irányíthatta az angyalföldieket. Sándor Tamás neve Debrecennel fonódik össze, hiszen ott lett profi játékos, majd később többszörös magyar bajnok és Magyar Kupa győztes labdarúgó. 11 alkalommal húzhatta magára a nemzeti válogatott mezét, ő is tagja volt az Atlantai olimpiai válogatottnak, de szerepelt az olasz Torino csapatában, Törökországban és Izraelben is. 2011-től 2016-ig a Debrecen NB I-es csapatának másodedzőjeként tanulhatott bele az edzői szakmába, ahol komoly sikereket értek el, 2 alkalommal bajnoki címet illetve kétszer Magyar Kupát is nyertek.